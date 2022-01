Stort snøskred gått i Skibotn

Politiet melder på Twitter at det har gått et stort snøskred over E6 på Falsnes i Skibotn i Storfjord kommune. Ifølge Politiet er det ikke mistanke om at noen er tatt av skredet, men dette sjekkes ut videre. Tipsene Politiet har fått inn anslår at skredet er 2–3 meter høyt i veibanen, og enda høyere lenger opp. Veien er sperret. Skredet har gått over vegbanen og stanset før det traff autovernet. Et vitne på stedet er sikker på at ingen er tatt, vedkommende så hele strekningen i det skredet kom. Politiet har sett flere skredløp i området og er på vei inn fra begge sider, men det begynner å bli mørkt å skummelt å gå inn i et skredområdet, opplyser Politiet.