Natt til mandag har det oppstått brann på Nordkjosbotn skole i Troms. Politiet meldte først om brannen klokken 00.40.

Brannen har vært kraftig, og det er store skader. Det er ikke meldt om personskader.

– Det er på det rene at skolen har fått store skader. Røyken stiger nå rett opp og blåser ut over fjorden. Balsfjord kommune ble varslet kort tid etter at politiet mottok melding om brannen, skriver politiet på X.

Nattens brann var den andre på under en uke på skolen.

Det er meldt at så mye som to tredel av bygningsmassen er totalt skadet, sier operasjonsleder Per Arve Aas til NRK.

– Det er jo en alvorlig brann når så mye bygningsmasse har gått tapt, sier Aas, og opplyser at de så langt ikke vet hvordan brannen har oppstått.

Det har vært mye røyk fra skolen. Foto: Tone Lydersen

Andre brannen på under en uke

Brannen er mandag morgen under kontroll, melder politiet. Brannvesenet er fortsatt på stedet og driver etterslukking. Aas opplyser at det natt til mandag ble meldt at to tredeler av bygningsmassen ble betegnet som totalskadet.

Politiet etterforsker nå årsaken til brannen. Dette er andre branntilløpet ved skolen på under én uke. Onsdag rykket politi og brannvesen ut til melding om at det brant i noen klær inne i skolebygget. Brannomfanget ble betegnet som lite av operasjonsleder Lennart Steffensen.

Politiet utelukker ikke at også denne brannen kan være påsatt.

– Nå vil det bli både taktisk og teknisk etterforskning i nærmeste tid og fremover, sier Aas.

Brannvesenet er fortsatt på stedet og driver etterslukking. Foto: Privat

Elever må holde seg hjemme

Rådmann i Balsfjord kommune, Øyvind Korsberg, sier til NRK at brannvesenet har klart å berge en del av bygget. Han takker brannvesenet for innsatsen.

– Det viktigste for oss var å få avklart at det ikke var fare for liv og helse, og heller ikke nødvendig med å evakuere ansatte på skolen, sier han.

Skolen har 128 elever fra 1. til 10. trinn og rundt 40 ansatte.

Det blir ikke undervisning for elevene mandag, og kommunen jobber nå med å finne alternative lokaler de kan bruke fremover.