Det er en oppgradering fra den moderate snøskredfaren som gjelder nå, skriver varsom.no.

– Det er ventet naturlig utløste skred. Skred kan gå både i fokksnø, i våt snø og på vedvarende svake lag, skriver man i varselet.

Snøskredfaren økes også fra moderat til betydelig i Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen, Ofoten og Salten, samt sørpeskredfare for deler av Nordland og Troms.

Farevarsel for snø er sendt ut for deler av Vest-Finnmark mandag morgen, mens det er meldt om lokal fare for is i deler av Ofoten, Vesterålen og Troms. Samtidig avtar faren for fokksnø i deler av Nordland, Troms og Vest-Finnmark.

Det er stor snøskredfare flere steder i Troms og Finnmark fra mandag. Foto: Trygve Grønning / NRK

Veier kan bli stengt på kort varsel

Stor snøskredfare, kraftig snøfall og temperaturendringer vil gi vanskelige kjøreforhold i Nord-Norge mandag. I Finnmark kan veier bli stengt på kort varsel.

– Vi følger situasjonen tett, og dersom det er overhengende fare for snøskred mot vei, kan veier bli stengt på kort varsel, sier seksjonsleder Knut Øvervoll i Statens vegvesen i en pressemelding.

Prognoser for nedbør og vindretning tyder på at riksvei 94 til Hammerfest, E6 ved Langfjorden i Alta og E69 er de riksveiene som er mest utsatt for skred.

I tillegg kan flere fylkesveier bli stengt, opplyser Vegvesenet.

Fergen som går mellom Hansens og Reinøya i Karlsøy kommune i Troms er innstilt søndag kveld grunnet dårlig vær, opplyser Torghatten Nord.

Fredag var det også krevende kjøreforhold i Troms. Da endte flere biler på taket.

Det er ventet kraftig snøfall det neste døgnet i Nord-Norge. Allerede søndag var det kommet en del snø i Hammerfest. Foto: Rita E Sjursen

Fare for underkjølt regn

Faren for skred på veiene gjelder først og fremst i Vest-Finnmark, men også i andre deler av Nord-Norge er det stor generell fare for snøskred og utfordrende vær mandag.

– Kraftige snøfall og temperaturendringer som gir fare for underkjølt regn innebærer også krevende kjøreforhold mange steder fra kysten av nordre Nordland og nordover fra natt til mandag, på grunn av store snømengder, sørpe eller glatte veier, opplyser Vegvesenet.