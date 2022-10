Det får NRK stadfesta av fleire kjelder.

Gratis barnehage vil gjelde for alle i det som blir kalla tiltakssona i Troms og Finnmark. Den omfattar alle kommunane i Finnmark samt sju kommunar i Nord-Troms; Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Karlsøy, Lyngen og Storfjord.

Målet med tiltakssona er å skape ein meir attraktiv region å bu, arbeide og drive næringsverksemd i. Dei har blant anna fritak for arbeidsgjevaravgift, mindre personskatt og fritak for el-avgift i tiltakssona.

Statsminister Jonas Gahr Støre og regjeringa har tidlegare uttrykt stor uro for stor fråflytting frå områda som grensar til Russland, og meiner det er viktig å oppretthalde busettinga der.

– Det er viktig ikkje berre for folk som ønskjer å bu her, men også for Noreg sin posisjon i nord. Det å ha folk opp mot Arktis og grensa til Russland er viktig for tryggleiken vår, sa Støre i mai.

Regjeringa vil også hjelpe dei som bur i området med studielånet deira.

I dag får folk i Finnmark og Nord-Troms skrive ned studielånet med inntil ti prosent av lånegrunnlaget, avgrensa til 25 000 kroner i året.

Denne ordninga blir, etter det NRK erfarer, endra slik at studielånet kan skrivast ned enda raskare.

Det blir ein pressekonferanse i Kirkenes om dette torsdag.