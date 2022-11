Etter en dom i 2019 ble det klart at soldater i Heimevernet (HV), og andre reservister i Forsvaret, hadde rett på feriepenger på arbeid gjort utover verneplikten.

I etterkant har 7500 HV-soldater fått utbetalt til sammen 75 millioner kroner i etterbetaling.

I 2021 sendte regjeringa et forslag om at de ikke skal omfattes av ferieloven på høring. I stedet foreslås det at kompensasjon tilsvarende feriepenger skal tildeles i kontrakter.

– Slipper vi det kortet, så har vi til slutt ikke har noen rettigheter, mener hovedtillitsvalgt for HVs innsatsstyrker, Aleksander Gudmundseth.

Han frykter retten til feriepenger ikke vil bli ivaretatt når det ikke er bestemt av loven.

Tirsdag 22. november legger Stortingets utenriks- og forsvarskomite frem en innstilling på høringen.

– Direkte ufint

Gudmundseth var en av nøkkelpersonene i kampen for feriepenger til HV-soldatene.

I 2020 saksøkte han staten som privatperson for at HV-soldatene skulle få utbetalt feriepenger fra da HVs innsatsstyrken ble opprettet, i 2005, og ikke kun tre år tilbake i tid.

Han opplever lovforslaget som en omkamp av en rettssak regjeringa allerede har tapt.

Jens B. Jahren, leder i Befalets Fellesorganisasjon (BFO), tror lovforslaget kan påvirke rekrutteringen om det går gjennom. Foto: Befalets Fellesorganisasjon

– De har tapt i samtlige rettsinstanser, og den eneste måten å få rett nå til slutt er å endre loven, sier Gudmundseth.

Jens B. Jahren, leder i Befalets Fellesorganisasjon (BFO), forteller at organisasjonen deler samme syn.

– Vi synes dette nesten er direkte ufint å gjøre, sier BFO-lederen.

Kan påvirke rekruttering

I likhet med BFO og Gudmundseth, vil fagforeninger som LO, Norges offisers- og spesialistforbund og Krigsskoleutdannede offiserers landsforening at retten forblir pålagt under ferieloven.

– Dette er ikke akkurat rekrutteringsfremmende, sier Gudmundseth.

BFO-leder Jahren legger vekt på at det allerede er vanskelig å få fylt opp innsatsstyrkene i HV, og at det er ambisjoner om å øke antallet.

– Dette er ikke et grep som vil øke antallet. Her har man sikret seg en rettighet, også skal det da gjøres på en annen måte, sier Jahren.

Uenig politisk

Rødt er enig med BFO og Gudmundseth, og vil at forslaget forkastes.

Leder for Rødt, Bjørnar Moxnes, mener lovforslaget bør forkastes. Foto: Stortinget

– I forslaget fra regjeringa står det at det kan inngås en kontrakt der reservister får en kompensasjon for manglende feriepenger, men den kan også når som helst fjernes med et pennestrøk, uten at Stortinget involveres, sier Bjørnar Moxnes, leder for Rødt og medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomite.

Moxnes mener forslaget vil svekke rettighetene til forsvarets reservister.

– Tvert imot så må vi jo styrke rettighetene deres og slå ring rundt det, sier Rødt-lederen.

Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, støtter regjeringas forslag.

Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre, støtter lovforslaget. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

– Det er ingen tvil om at de skal kompenseres med feriepenger. Jeg er ikke engstelig for at det ikke blir praktisert i kontraktordningen, sier Elvenes.

Han understreker at Forsvarets reservister har rett på feriepenger, slik dommen fra 2019 konkluderer med, men at de ikke skal være under ferieloven fordi de ikke defineres som arbeidstakere. Derfor ønskes det en kontraktfestet ordning.

– Arbeidstaker-begrepet må være entydig, og gjelde dem som er ansatt og daglig arbeider i Forsvaret. Personer som inngår kontrakt om utvidet tjenesteplikt vil ha tilsvarende rettigheter og forpliktelser som personell som tjenestegjør med bakgrunn i den lovpålagte verneplikten, sier Elvenes.