Hovedhypotesen til politiet er at den savnede 23-åringen fra Somalia er drept og gravd ned utenfor en ny idrettshall like utenfor Hammerfest.

– Vi kan ikke være hundre prosent sikre på at han ligger der, men det er det vi skal finne ut, sier leder for taktisk etterforskning hos politiet i Finnmark, Torstein Pettersen.

– Har dere noen mistenkte?

– Nei, ingen spesielle mistenkte, sier Pettersen til NRK.

Leder for taktisk etterforskning i politiet i Finnmark, Torstein Pettersen. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Politiet er i gang med gravearbeidet, som vil vare utover kvelden og trolig dagen i morgen.

Pettersen sier at politiet har etterforsket saken tett og bredt siden 23-åringen forsvant sporløst i desember 2020.

En rekke personer er avhørt, men Pettersen vil ikke si noe om hvilke personer det dreier seg om.

Preger lokalsamfunnet

Både av hensyn til lokalsamfunnet og familien har saken hatt høy prioritet.

– Folk i Hammerfest har lurt lenge på hva som har skjedd med han og hvor han har blitt av. Så det er noe som selvfølgelig preger lokalsamfunnet og derfor vi vil finne ut hva som har skjedd, sier Pettersen.

Han bekrefter at Mohamud har familie i byen.

Etterforskningslederen sier at 23-åringen var integrert i lokalsamfunnet, men vil ikke si noe om han eventuelt jobbet eller gikk på skole.

– Hadde han et rulleblad eller var omstridt på noen måte?

– Det vil jeg ikke si noe om, sier Pettersen.

De pårørende er informert om søket, sier Pettersen.

Undersøkelsene vil ikke påvirke bruk av hallen, kun området utendørs.

Avventer med krisestab

Ordfører Terje Wikstrøm forteller til NRK at kommunen er kjent med det politiet har gått ut med og følger nøye med nøye med på situasjonen.

– Dette er en sak som har preget samfunnet her i ganske lang tid. Jeg håper for Hammerfestsamfunnet og ikke minst for familien at vi får et svar på dette, sier Wikstrøm.

– Skal dere sette inn en krisestab?

– Vi avventer med en krisestab. Jeg har et møte med rådmann kl. 17:00 der vi skal ta vurderinger om hvilke tiltak vi skal ta.

–Det er trist når vi mister en innbygger på den måten. Vi som samfunn må bare håndtere situasjonen så godt vi kan.