Søkte etter en savnet mann i havnebassenget i Hammerfest

– Politiet har mottatt en melding om en savnet person. Det er snakk om en mannlig person i 20-årene, sier operasjonsleder Leo Johansen.

Saken etterforskes av Hammerfest politistasjon etter en etterlysning. Mannen var meldt savnet 6. januar i år.

Det er iFinnmark som først omtalte saken.

I denne innledende fasen har det også vært et søk i havna i Hammerfest, sier operasjonslederen.

– Jeg kan bekrefte at det har vært et søk i havna i forbindelse med denne savnetmeldingen. Men vi har ingen indikasjoner på at den savnede personen skal ha vært i havna, sier Johansen.

Søket, som er en del av innledende undersøkelser, foregikk i omtrent en time mellom kl. 10 og kl. 11 lørdag formiddag 9. januar.

– Det skjer ikke noe søk etter vedkommende nå noen andre plasser, sier operasjonslederen.

Johansen bekrefter ovenfor NRK at det ikke har blitt gjennomført lignende søk etter personen mellom onsdag og lørdag.

– Det har blitt gjort etterforskningsundersøkelser av Hammerfest politistasjon, men ikke sånn type søk ut i terrenget som det har blitt gjort i dag.

Ifølge Johansen har politiet ingen indikasjoner på hva som har skjedd med mannen. Per nå er han meldt savnet.

– På mandag vil etterforskningslederen kunne uttale seg videre eller utover dette om saken, sier Johansen.

Til iFinnmark sier politiet at det ikke kommer til å bli gjort noe mer i denne saken før etter helga.