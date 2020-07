– Det er leit. Vi er i en såkalt dugnadssituasjon, og da er det synd at vi skal få flere gratispassasjerer som skal snylte på fellesskapet, sier Kurt Bones, daglig leder i Troms fylkestrafikk.

Ferga mellom Brensholmen i Tromsø og Botnhamn på Senja, den såkalte sommerferga, er svært populær. Bilene står gjerne i kø flere timer for å få plass.

Det er også tilfelle i år. Men i år er det ingen billettkonduktør som tar betalt når folk kjører om bord. Av smittevernhensyn har Troms fylkestrafikk sett seg nødt til å fjerne denne tjenesten. Passasjerene kan betale med en app, eller de kan gå opp til tredje etasje på ferga og betale kontant.

Etter at de satt inn billettkontrollører på fergene i juni, har de avslørt en kraftig økning i passasjerer som sniker på fergene på en eller annen måte.

– På ti dager har vi gitt gebyrer på til sammen 39.000 kroner, og det gjelder bare sambandet mellom Brensholmen og Botnhamn, forteller Bones.

DYRT: Kurt Bones i Troms fylkestrafikk forteller at de har gitt bøter på både 1 000 og 2 000 kroner for folk som ikke har betalt for seg på fergene i sommer. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Noen betaler ikke for alle passasjerene de har i bilen, eller de betaler en billigere billett enn de egentlig skal. De kjøper kanskje billett for en mindre bil enn de egentlig har, for eksempel når du har bobil. Det kan jo skyldes at du ikke er klar over hvor lang bobilen din er, men oppgir du feil lengde, blir du bøtelagt, forklarer han.

Bones forteller også at noen har prøvd å stikke av fra billettkontroll, men registreringsnummeret på bilen ble notert før vedkommende kom seg av gårde.

Vanskelig å vite

Tidligere denne uken skulle Randi Pettersen ta ferga fra Brensholmen til Botnhamn. Hun hadde ikke betalt da hun satte seg til rette i salongen på ferga.

– Først trodde jeg vi skulle betale da vi kjørte om bord, men det skulle vi ikke. Så hørte jeg at vi skulle opp i tredjeetasje på ferga. Da vi kom dit var det ingen der. Så prøvde jeg å se om det var noen annen måte å betale på, men det fant jeg ikke, forteller Pettersen.

I køa for å kjøre om bord i ferga sto ekteparet Geir Egil og Ingunn Lysaker Norbom. De fikk tips om hvordan de skulle betale på hotellet før de kjørte fra Tromsø.

– Vi har betalt, ja. Vi har brukt appen, sier de.

KONTROLL: Geir Egil Norbom og Ingunn Lysaker Norbom hadde betalt billett med appen til Troms fylkestrafikk før de kjørte om bord på sommerferga. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Må holde trykket oppe

Kurt Bones mener de informerer tydelig om hvordan du skal kjøpe billett om bord på ferga.

– Vi leser opp meldinger over høyttalerne med informasjon om bord i ferga. Både om appen og at det er mulig å betale i salongen. Skulle det ikke være noen i salongen når du skal betale for deg, så vil vedkommende komme på plass rimelig snart, sier han.

– Dette viser bare at vi må holde trykket oppe når det kommer til billettkontroller.

Kaptein på ferga som går mellom Brensholmen og Botnhamn, Arne Erntsen, har en klar oppfordring til alle som skal reise med ferge i Norge i sommer.

– Fergene i Norge er fantastisk å ta. Men det oppfordrer folk til å være mer ærlig. Det er leit å måtte ta en familie som oppgir feil antall folk i bilen i kontroll, sier han.

MYE TRAFIKK: Fergekaptein Arne Erntsen forteller at de har hatt mye trafikk på ferga mellom Brensholmen og Botnhamn i sommer. Han forteller også at de har hatt mange episoder med folk som ikke har betalt for seg. Foto: Fabian Ubeda / NRK

Autopass på Vestlandet

Men det er ikke alle ferger i landet der du trenger å betale per person. I fergefylket Vestland har de funnet en annen løsning enn Troms og Finnmark under koronakrisa.

Direktør i Skyss, Målfrid Vik Sønstabø, forteller at alle fylkesveifergesamband har fått autopass fra 1. juni.

– Det er da bare betaling for kjøretøy, og ikke personer. Med skiltlesing og etterfølgende fakturering for dem som ikke har autopass-brikke, skal det ikke være grunnlag for snik, sier Vik Sønstabø.