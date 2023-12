– Det haster! Det har hastet lenge, men nå kan du få lange fengselsstraffer for å assosieres med det å være skeiv, en halvtimes kjøretur fra Kirkenes.

Det sier Mina Skouen, seniorrådgiver i Den Norske Helsingforskomiteen.

De ber Norge om å bistå med schengen-visum til utsatte personer i Russland.

Årsaken er at russisk høyesterett har besluttet å stemple «den internasjonale LHBT-bevegelsen» som en ekstremistisk organisasjon.

Det betyr at all organisert virksomhet for skeive blir forbudt og kan medføre opptil 12 års fengsel.

– Tidligere var det mulig for russiske menneskerettighets- og skeive aktivister å få schengen-visum, som gjør at man i en lengre periode kan reise trygt inn og ut av Russland. Denne typen visum gis ikke ut til russere lenger, sier Skouen.

Lovbrudd å være skeiv

Den strenge loven trer ikke i kraft før 9. januar neste år, men Mina Skouen er urolig for hva som kan skje med homofile også før den tid. Senest fredag stormet politiet i Moskva minst fire skeive klubber og en badstue for homofile menn.

– Vi mener at loven i praksis vil være en kriminalisering av skeive, selv om man snakker om den såkalte «internasjonale bevegelsen» som en organisasjon, sier hun.

Mina Wikshåland Skouen i Den norske Helsingforskomiteen sier Norge har forutsetninger for å gi ut schengen-visum til russiske menneskerettighets- og skeive aktivister. Foto: Den norske Helsingforskomité

Norske myndigheter har tidligere begrunnet avslag på denne typen visum med «frykt» for at personene kan bli værende i Norge, fremfor å dra tilbake til sine respektive hjemland.

De må derfor søke asyl og bli værende.

Den norske Helsingforskomiteen mener at mennesker som har behov for beskyttelse skal få det.

– Men hovedproblemstillingen er at aktivister og personer som ikke ønsker å søke asyl, som ønsker å bli og fortsette det viktige arbeidet de gjør i Russland, trenger mer sikkerhet for å fortsette arbeidet.

Her mener Den norske Helsingforskomiteen at Norge har forutsetninger til å bistå.

– Folk er redde, for seg selv og for familiene sine. Og det er vi også, sier Skouen.

Stortingsrepresentant Grunde Almeland (V) har bedt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) svare på spørsmålet om visum til utsatte menneskerettighetsforsvarere, journalister, advokater og andre utsatte spørsmål i Stortinget.

«Kirkenes er et fristed»

Mariella Lind har fulgt nøye med på holdningene mot LHBT-personer i Russland. Som tidligere medarrangør i samarbeidsprosjektet Barents pride, har hun i flere år hatt tett kontakt med skeive fra hele vårt naboland.

– Barents pride har gitt russerne noen dager med fullstendig frihet. I Russland går de bånd på seg selv. Det er svært nøytrale holdninger hos mange, sier Lind.

Siden 2017 har Barents pride blitt arrangert i Kirkenes. Russiske skeive aktivister og grupper har krysset grensen for å delta på norsk jord. Foto: Ole-Tommy Pedersen / Barentssekretariatet

Under Barents pride har arrangørene delt ut T-skjorter hvor det står «Kirkenes er et fristed».

– Det er helt klart tilfelle. Jeg ser flere kilo ramler av skuldrene på de som deltar.

– Russiske myndigheter mener dette vedtaket kun omfatter organisasjonene.

– Tullprat! Tar de tak i organisasjonene, tar de også tak i enkeltpersonene der. Står man frem som skeiv blir man forfulgt, og holdningene er bare blitt verre og verre.

Ifølge Lind finnes det skeive russere i Kirkenes i dag. Hun sier de ikke tør å prate med media, selv anonymt, i frykt for at russiske myndighetspersoner i byen snapper det opp.

I grensebyen Kirkenes ligger det russiske konsulatet.

Kompisen forduftet for fem år siden

For ti år siden forbød Russland såkalt skeiv «propaganda». Etter innstrammingen i regelverket i russisk høyesterett på torsdag, risikerer deltakere i «den internasjonale LHBT-bevegelsen» opptil tolv års fengsel.

Mariella Lind har en mistanke om at en skeiv kompis av henne, soner i Kasakhstan akkurat nå. Der har president Kassym-Jomart Tokajev snakket varmt om forholdet sitt til Russlands president Vladimir Putin.

– Jeg har ikke hørt fra ham på fem år nå. Ingen i omgangskretsen hans har hørt noe heller.

NRK har forespurt Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet om å kommentere saken, men har hittil ikke fått svar.

«Det russiske LHBT-nettverket» opplyser på Telegram at det er muligheter for å anke høysteretts beslutning, før loven trer i kraft 9. januar.