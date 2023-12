Raid mot skeive klubber i Russland

Fredag kveld stormet politiet minst fire skeive klubber i Moskva, og en badstue for homofile menn.

Politiet skal ha fotograferte pass og andre identitetspapirer til de som var til stede. Noen forklarte også at de skal ha måttet kle av seg.

Klubbene skal ha blitt varslet på forhånd så en del av gjestene forlot klubbene før politiet kom.

Torsdag besluttet Høyesterett i Russland at «den internasjonale LHBT-bevegelsen» er en ekstremistisk organisasjon. Det betyr at all organisert virksomhet for skeive blir forbudt.

I 2013 ble det forbudt med skeiv «propaganda» overfor barn i Russland. I fjor ble det også forbudt å drive positiv opplysningsvirksomhet om skeive overfor voksne.