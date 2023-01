Kometen har fått det kryptiske navnet C/2022 E3, og nærmer seg jorda i stor hastighet.

– Jeg prøvde å se etter den sist helg, men var litt uheldig med både været og mye nordlys. Det ble dermed ingen suksess, men jeg gjør et nytt forsøk i helga, sier leder i Tromsø Astronomiforening, Børge Irgens.

Lørdag 21. januar vil være det beste tidspunktet for å se kometen.

Da er nattehimmelen mørkest. Kometen vil være synlig fram til 1. februar, men da med mer lys fra månen som gjør den vanskeligere å oppdage.

Lang reise

Kometen ble oppdaget i mars i fjor. Da befant den seg midtveis i solsystemet vårt, og passerte banen til planeten Jupiter.

NASA mener kometen stammer fra Oort-skyen, som befinner seg ytterst i solsystemet. Kometer som dette går i en usedvanlig lang bane, noe som gjør at de ytterst sjelden blir registrert, skriver nettstedet Physics Astronomy.

Kometer Ekspandér faktaboks Kometer er mindre himmellegemer som går i bane rundt sola, men som har en hale av is og støv.

En komets hale dannes av solvinden som strømmer fra sola. Dermed peker halen alltid vekk fra sola, uansett hvor langt borte kometen er.

Det er ikke alltid lett å vite om et himmellegeme skal klassifiseres som asteroide eller komet, men generelt sett inneholder asteroider mer stein og metall, og kometer har is dannet av ulike forbindelser.

Kometer og asteroider er rester fra solsystemets begynnelse, altså restene av materialet som planetene ble dannet av.

De fleste små himmelobjekter i solsystemet holder til i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter og i Kuiper-beltet utenfor Saturns bane.

Flere forskere lurer på om livet på Jorda oppstod fra organiske stoffer som kom til Jorda med asteroider og kometer. Kilde: Norsk Romsenter

Kometer og asteroider er rester fra solsystemets begynnelse, altså restene av materialet som planetene ble dannet av. En komet består i hovedsak av is, noe som gjør at de får en hale som blir sterkere jo nærmere sola kometen befinner seg. Foto: NASA

Irgens sier kometer i tidligere tider ikke ble oppfattet som noe positivt.

– Dette var det mest spektakulære man kunne se på stjernehimmelen. I motsetning til andre himmellegemer, kom kometene på uforutsigbare tidspunkt. Man tenkte gjerne at dette var en beskjed fra gudene om dårlige nyheter, sier Irgens.

Dette fikk man et eksempel på for drøye tusen år siden, forteller han.

– I år 1066 kom Halleys komet til det indre solsystemet, og lyste opp himmelen. Dette skjedde et halvt år før William Erobreren erobret England, noe som tydet på dårlige nyheter for engelskmennene, sier Irgens.

Børge Irgens er leder i Tromsø Astronomiklubb. Foto: Privat

Komethale

Kometens «hale» oppstår når kometen nærmer seg sola. Solstrålingen fører til at støv, gass og is rives løs og skaper en langstrakt sky bak kometen.

Grønnfargen kommer fra sammensetningen av gasser, som i dette tilfellet er annerledes enn den vanligste typen kometer.

Kometen C/2022 E3 vil være nærmest jorda 1. februar. Selv om det er den mest lyssterke kometen som er synlig akkurat nå, bør man ha en kikkert for å kunne se den.

Akkurat nå er den synlig i et område ved det kjente stjernebildet Karlsvogna.

Her vil kometen C/2022 E3 befinne seg lørdag 21. januar. Fram mot 1. februar beveger den seg oppover og mot høyre over stjernebildet Karlsvogna. Foto: Encyclopaedia Britannica / CC

– Om man observerer en komet gjennom en kikkert eller et teleskop, vil man se en stjerne som er litt mer diffus enn de andre. Ved å observere den over noen timer, kan man se at den beveger seg i forhold til stjernene rundt.

– Det gir jo en spesiell følelse av at dette er forløperen til jorda og oss alle sammen, understreker Irgens.