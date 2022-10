I dag blir det solformørkelse i Norge, som på det meste vil dekke 64 prosent av solskiven.

Senest i fjor var det solformørkelse her i landet, men denne gangen blir den større. Forrige gang det var total solformørkelse i Norge var i 2015, og det fant sted på Svalbard.

I dag blir siste gang på en god stund at en solformørkelsen vil være synlig i Norge. Neste gang er i 2025.

Ifølge meteorolog Trond Robertsen er Nordmøre, Trøndelag og deler av Nord-Norge som har det beste forholdene for å kunne se solformørkelsen.

I Kirkenes vil over 62 prosent av solen være dekket. I Tromsø vil månen være over 56 prosent av solen. Mens Oslo vil få en dekning på 40 prosent. Tilsvarende på Vestlandet.

Tidspunktet der solformørkelsen er størst varierer litt fra sted til sted. Aller størst blir den i Sibir, men heller ikke der blir det en total formørkelse. Illustrasjon: Himmelkalenderen.com

Ulike solformørkelser Ekspandér faktaboks En solformørkelse forekommer når månen passerer mellom solen og jorden slik at solen dekkes helt (total formørkelse) eller delvis. Total formørkelse forekommer når solen er totalt dekket av månen. Den intenst lyse solskiven erstattes av den mørke usynlige måneskiven. Solens korona som ellers er alt for svak til å kunne sees, blir nå synlig som en lysende ring. Totaliteten er kun synlig fra en svært smal stripe på jordoverflaten. Ringformet formørkelse (annulær) forekommer når solen og månen er eksakt på linje sett fra jorden, men månen er for langt vekk fra jorden til å dekke hele solskiven. Solen vil da sees som en svært lyssterk ring rundt månen. Delvis formørkelse forekommer når solen og månen ikke er helt presis på linje. Månen vil da bare delvis skygge for solen. Dette er det som kan sees under alle de tre andre typer formørkelser på steder som ligger utenfor sentrallinjen. Dette kan også forekomme selv om sentrallinjen ikke treffer jorden i det hele tatt. Kilde: Wikipedia

Begeistret for naturfenomen

– Sannsynligvis vil Tromsø bli en av hedersplassene i år.

Det sier Steinar Thorvaldsen, professor i informatikk ved UiT. Han er lidenskapelig opptatt av astronomi, og skal følge nøye med på solformørkelsen sammen med Tromsø astronomiforening.

– Nå er det fantastisk værmelding, spesielt i Øst-Finnmark hvor solformørkelsen er størst. Hele Nord-Norge ned til Trøndelag har god værmelding. Det ser veldig spennende og lovende.

Slik så solformørkelsen ut omtrent klokken 12.10 i Tromsø. Foto: Bernt Olsen / NRK

Thorvaldsen beskriver solformørkelser som et uforglemmelig naturfenomen.

– Du ser litt av dynamikken i universet og de to klodene, hvordan de møtes. Tenk at vi har lært så mye om universet at vi kan beregne dette på sekundet.

Solformørkelsen starter klokken 11.08. I Tromsø vil formørkelsen være størst klokken 12.13.

Steinar Thorvaldsen er spent i forkant av dagens solformørkelsen. Han oppfordrer alle til å være forsiktig med øynene og ikke stirre direkte på solen uten beskyttelse. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Ikke gamble med øynene

– Ikke se på sola direkte! Verken med øyne, med kamera eller teleskop. Man må ha filter. Solformørkelsesfilter er det greieste, uansett bruksfelt, sier astrofysiker Tor Einar Aslesen i Norsk Astronomisk Selskap.

Også Thorvaldsen er klar på at man ikke må «gamble» med øynene sine.

– Det er stirring som er farlig. Bare myse forsiktig og korte øyeblikk i tilfelle du skal ta noen sjanser.

Dersom man ikke har egnede briller eller filter liggende, sier Aslesen at man enkelt kan lage en fiffig prosjektør av en enkel papplate.

– Da lager du et lite hull i papplata, retter den mot sola, og så får man faktisk et lite bilde av solformørkelsen på veggen. Det er et optisk fenomen, forklarer han.

Hullet skal være svært lite, ikke større enn tuppen på en kulepenn, sier astrofysikeren.