Fra 30. juni til 4. september har Arbeiderpartiet betalt mer enn 3, 5 millioner kroner til Facebook for plassering av valgannonser, viser tall fra det amerikanske selskapet.

Det gjør Arbeiderpartiet til den organisasjonen i Norge som har brukt mest penger på reklame hos Facebook siden valginnspurten startet.

Selskapet eier de sosiale nettverkene Facebook, Instagram og WhatsApp, og har ifølge Ipsos mer enn 3,4 millioner brukere i Norge på Facebook alene.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har også brukt mer enn 3,2 millioner kroner på annonseplassering hos selskapet siden valgkampinnspurten startet.

Også derfra er annonsekroner brukt til fordel for Arbeiderpartiet.

Kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet Ingrid Langerud sier de lager og poster mye innhold selv, men betaler Facebook for å spre budskapet.

Dette er «topplisten» Ekspandér faktaboks Organisasjoner som har betalt Facebook mest for annonser de siste syv dagene (29. august til 4. september): Arbeiderpartiet har kjøpt annonser for 706 939 kroner Landsorganisasjonen i Norge (LO) har kjøpt annonser for 750 664 kroner Fremskrittspartiet (Frp) har kjøpt annonser for 642 869 kroner Organisasjoner som har betalt Facebook mest de siste 30 dagene (6. august til 4. september): Arbeiderpartiet har kjøpt annonser for 2 321 021 kroner Fremskrittspartiet (Frp) har kjøpt annonser for 2 062 168 kroner Landsorganisasjonen i Norge (LO) har kjøpt annonser for 1 954 558 kroner Partiene siden 30. juni: Arbeiderpartiet: 3 522 480 Fremskrittspartiet: 2 596 805 Miljøpartiet De Grønne: 857 363 Høyre: 508 560 Kristelig folkeparti: 483 053 Sosialistisk Venstreparti: 442 423 Senterpartiet: 372 781 Venstre: 339 722 Rødt: 32 276 = til sammen 8 571 381 kroner

Har markedsført Støre for 100.000

– Over 3,5 millioner nordmenn er på Facebook. Derfor er det en av flere kanaler som er viktig for oss, for å ha dialog med velgere. Ikke bare i valgkamp, men hele tiden.

Nylig fortalte NRK hvordan den største digitale valgkampen noensinne gjør unge, utro velgere til mål for valgflesk, algoritmer og falske nyheter.

Kommunbikasjonssjefen i Arbeiderpartiet sier partiet annonserer bredt, men at noen saker og kandidater kan være mer relevante enkelte steder i landet enn andre.

Siden 30. juni har Arbeiderpartiet brukt 115 810 kroner på annonseinnhold på Jonas Gahr Støres Facebook-side. Foto: Skjermdump/Facebook annonsebibliotek

– Noe av innholdet målretter vi blant annet ut fra geografi eller interesser, sier hun.

Arbeiderpartiet har også brukt penger på markedsføring av enkeltpersoner, som Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng, viser tall fra Facebook.

Reklame for fylkes- og lokallagene kommer i tillegg, noe flere parti har svart NRK.

Til sammen har de ni største politiske partiene i Norge dermed betalt den amerikanske giganten mer enn 9,1 millioner kroner for politisk reklame..

... og så mye penger sier partiene selv at de betaler for annonser i sosiale medier Ekspandér faktaboks NRK har spurt de største partiene om hvor mye penger de vil bruke på annonsering i sosiale medier fra 30. juni til 13. september. Arbeiderpartiet skriver i en e-post at de ikke oppgir detaljer i enkeltposter, men at det totale valgkampbudsjettet er på mer enn 30 millioner kroner. – Annonsering på nett og i sosiale medier som Facebook og Instagram, Snapchat, Google og nettmedier utgjør to tredeler av annonsebudsjettet, sier Aps Ingrid Langerud. Fremskrittspartiets markedssjef Helge Fossum skriver i en e-post at valgkampbudsjettet i utgangspunktet er på cirka 21 millioner kroner, men vil ikke si hvor mye partiet totalt bruker på digital markedsføring. Sosialistisk venstrepartis kampanjerådgiver Henriett Røed skriver i en e-post til NRK at budsjettet for annonsering i sosiale medier er på 750.000 kroner, men at dette ikke inkluderer fylkeslagenes markedsføring. Høyres sjef for digitale medier, Cecilie V. Jensen, skriver til NRK at partiet estimerer å bruke 350 000 kroner på YouTube og én million kroner på annonser hos Google i 2021. – Vi har ikke landet hvor mye vi kommer til å bruke frem til 13. september, men vi kommer til å bruke mer på YouTube og Google ads enn f eks ved 2019- valget. Også hos Høyre har fylkeslagene egne kampanjer og egne budsjetter for disse. Kommunikasjonsansvarlig i Rødt, Iver Johansen Aastebøl, skriver til NRK at utgiftene til annonsering ligger an til å bli ganske lave. – Dette er jo løpende utgifter vi har full oversikt over først i etterkant, men vi ligger an til å bruke mellom 50 og 100 000 kroner. Alt får til Facebook og Instagram. Venstre skriver til NRK at de har budsjettert med 700 000 kroner på annonser i sosiale medier fra 30. juni til valget. Av dette har de planlagt å bruke 50 000 kroner på annonsering hos Google. Miljøpartiet de Grønne skriver at de vil bruke rundt 3 millioner kroner på annonsering i sosiale medier fra 30. juni til valgdagen. – Av de har vi foreløpig brukt rundt 100 000 på YouTube. Vi jobber kontinuerlig med å bruke pengene best mulig og verken vet eller kan gi mer detaljerte tall nå, skriver kommunikasjonssjef Nils Mørk. Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har ikke svart på henvendelsen.

Rødt har brukt minst

Til sammenlikning har Facebook totalt i samme periode tjent nær 22 millioner kroner på norske annonser som angår samfunnsproblemer, valg eller politikk, ifølge selskapets selv.

Det politiske partiet som har brukt minst penger på annonsering hos selskapet er Rødt. Tall fra Facebook viser at de har mottatt 32.000 kroner fra partiet siden 30. juni.

Håvard Lundberg er partner i analyseselskapet Analyse og Tall.

Han mener det er en stor demokratisk utfordring at Norge ikke har noen felles enighet om hvordan politisk annonsering i sosiale medier skal fungere.

Han mener det kan gi en ubalanse mellom partiene, men også fragmentere den demokratiske debatten ved at utvalgte grupper mottar utvalgte budskap.

Foto: Skjerdump/Facebook annonsebibliotek

– Demokratisk utfordring

I Norge er politisk reklame forbudt på TV, men ikke i sosiale medier.

– At så mye av den demokratiske samtalen spiller seg ut på plattformer der spillereglene designes av store selskaper og ikke gjennom demokratisk styring, er en utfordring, sier Lundberg.

I andre land i Europa stilles det nå krav til de sosiale medier-plattformene som brukes i valgkampen.

Håvard Lundberg er partner i Analyse & tall. Foto: Magent/Colin Eick

I Nederland har partiene blitt enig om å ikke drive uetisk målretting, og å ikke ta imot penger fra utenlandske aktører og bruke det i politisk annonsering.

I Danmark jobber de med lovforslag og ønsker å stille strengere krav til hvordan plattformene legger til rette for offentlig debatt.

I Australia har de stilt krav til hvordan innhold fra media blir vist på plattformer som Facebook.

– Vi bør absolutt vurdere hvordan vi i Norge kan stille lignende krav til de samme plattformene, sier Lundberg.

Han etterlyser samtidig mer gjennomsiktighet og innsikt i hvordan partiene bruker de digitale kanalene for å nå velgere.

Fremskrittspartiet har siden 1. september betalt Facebook mellom 50 og 60 000 kroner for plassering av denne annonsen. Illustrasjon: Skjermdump Facebook annonsebibliotek/Frp

– Man må alltid huske på at det er noen som eier disse plattformene, og som har eierinteresser. Deres interesser er ikke nødvendigvis sammenfallende med en opplyst demokratisk debatt.

Kommunikasjonssjef i Arbeiderpartiet Ingrid Langerud mener markedsføring for norske partier tradisjonelt har vært godt regulert, men at diskusjonen og regulering bør følge teknologiutviklingen.

– Det kan ikke være helt fritt fram hvordan store multinasjonale selskaper opererer digitalt. Diskusjonene som går om tiltak i Europa er diskusjoner Norge er nødt til å være med på og som Arbeiderpartiet ønsker velkommen.

– Utenfor kontroll

NRK har vært i kontakt med leder i Amedia-konsernet Anders Opdahl og redaktørforeningens Arne Jensen. De vil på nåværende tidspunkt ikke kommentere hvorvidt de ser en annonsevridning til fordel for den amerikanske giganten.

Tor Bang, førsteamanuensis på Handelshøgskolen BI, mener det er et tankekors at stadig flere annonsekroner har gått fra lokale og nasjonale medier til aktører som befinner seg utenfor norske lover og regler.

Tor Bang er førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur på Handelshøgskolen BI. Foto: Fagbokforlaget

Bang har PR og politikk som ekspertområde. Han mener partiene står mellom barken og veden når det gjelder annonsering i sosiale medier.

– De er avhengige av å møte folk der de er, og målgruppene, ofte svært presise micro targets, befinner seg i sosiale medier, sier Bang.

– Facebook og Google har i realiteten delt markedet mellom seg, og stikker av med pengene. Det er utenfor juridisk og økonomisk kontroll.