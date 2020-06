Saken oppdateres.

– Det er ingen utvikling, båten står fortsatt på grunn. To sivile fartøy ligger like ved dersom situasjonen utvikler seg. Redningshelikopter fra Banak skal komme 07.50. Vi har redningsskøyte fra Tromsø på vei, men de er ganske langt unna.

Det sier Bård Mortensen ved HRS-sentralen til NRK.

En russisk båt har grunnstøtt ved Arnøya i Troms. Det skriver Nordlys.

- Vi fikk melding rundt klokka 06.00 torsdag morgen at en russisk båt har grunnstøtt på sørøstsiden av Arnøya. Det er 35 mennesker om bord, sier Mortensen til avisa Nordlys.

Det er den russiske tråleden MS «Koksaysk» som står på grunn. I følge Mortensen står den støtt på grunn, men har litt slagside.

–De har rapportert at de tar inn litt vann, sier han til Nordlys.

Det ligger to sivile fartøy like ved den russiske tråleren, i tillegg til at et redningshjelikopter fra Banak er på vi for å være i beredskap.

Ei redningsskøyte er på vei fra Tromsø, i tillegg til to kystvaktskip som fremdeles er et stykke unna.

– Alle mannskaper er klare i tilfelle situasjonen skulle utvikle seg. Sjøen er fellende nå, og det blir lavvann rundt klokka elleve. Vi må se an hvordan behovet blir, og om man blir nødt til å evakuere båten, sier Mortensen til Nordlys.