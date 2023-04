Propellproblemer for Hurtigruten

MS Richard With har fått motorhavari og måtte legge til kai i Tromsø, skriver Norlines International i en pressemelding.

Martin Henriksen i Hurtigruten opplyser at det ikke stemmer at skipet fikk motorhavari, men at det stemmer at de har lagt til kai i Tromsø.

– Skipet fikk drivende tauverk i propellen, men det er ingenting galt med motoren, sier Henriksen.

Som en følge av havariet innstilles sørgående avgang på tirsdag.