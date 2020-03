Det hele startet med at «Foreningen mot klimahysteri» publiserte et bilde, som var eid av den prisbelønte fotografen fra Tromsø, på sin hjemmeside.

Da Rikardsen ble klar over at bildet var publisert uten tillatelse, tok han en skjermdump, la det ut på Facebook og kontaktet lederen for siden.

Så sendte Rikardsen, i tråd med åndsverkloven, en faktura på 6000 kroner til foreningen. Det sier han er et nøkternt beløp med tanke på hva som er vanlig i slike tilfeller.

Rikardsen sier lederen av foreningen, Thomas Rolén, umiddelbart gikk til verbalt motangrep.

Han hevder Rolén har truet med å ødelegge hans gode navn og rykte. Rolén sier det ikke er tilfelle. Han mener Rikardsen lager unødvendig dramatikk.

Faktura på 45.000 kroner

– At folk bruker mine eller andre fotografers bilder uten å tenke seg om er jo noe som av og til skjer. Ofte løser det seg greit ved at de beklager og vi blir enige, og at de eventuelt betaler et beløp for bruken.

Han sier slike saker bruker å være ute av verden med det.

– Men dette var den rake motsetningen. Jeg har fått en del lite hyggelige e-poster også, som jeg aldri har svart på, og trusler om inkassobyrå, sier Rikardsen.

For «Foreningen mot klimahysteri» sendte også en faktura.

Thomas Rolén er en av administratorene bak facebooksiden Foreningen mot klimahysteri (FMKH). Foto: Privat

Denne var adressert til Rikardsen: For å ha publisert en skjermdump, av sitt eget bilde fra foreningens hjemmeside, på sin facebookside – er han fakturert for 45.000 kroner.

Rikardsen mener han har retten på sin side og har engasjert advokat. Det samme har også «Foreningen mot klimahysteri» ved Thomas Rolén gjort.

I mellomtiden sier Rikardsen at Rolén, som også er en av lederne av foreningens side på Facebook, har truet med dårlig anmeldelse og omtale av Rikardsen på hans offisielle facebookside – dersom han ikke fjerner kravet.

Det mener Rikardsen at Rolén selv og flere sympatisører med gruppen allerede har gjort.

Eies av den som har opphavsretten Ekspandér faktaboks Dette sier åndsverksloven: § 2.Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk. Som fremstilling av eksemplar regnes også overføring til innretning som kan gjengi verket. Verket gjøres tilgjengelig for allmennheten når a)eksemplar av verket frembys til salg, utleie eller utlån eller på annen måte spres til allmennheten, b)eksemplar av verket vises offentlig uten bruk av tekniske hjelpemidler, eller c)verket fremføres offentlig. Som offentlig fremføring regnes også kringkasting eller annen overføring i tråd eller trådløst til allmennheten, herunder når verket stilles til rådighet på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til verket.

– En prinsippsak

– Jeg synes dette er en helt tåpelig sak som kunne vært løst helt enkelt. Nå er dette helt surrealistisk og tragikomisk. Jeg blir angrepet for at de har brukt mitt bilde. Det blir så feil at man blir nødt til å reagere.

Han sier han er klar over at advokatbruken koster litt, men at dette er en prinsippsak.

– Det er kolleger i fotomiljøet som har opplevd tilsvarende misbruk. De ønsker at jeg ikke lar dette gå forbi, sier Rikardsen.

Thomas Rolén sier til NRK at saken er en dialog som går gjennom advokater nå, men at foreningen hele tiden har vært åpne for en løsning.

Han mener på sin side at Rikardsen lager unødvendig dramatikk.

– Vi ser at Rikardsen liker å kjøre litt drama på disse tingene. Vi mener han drar det opp i store proporsjoner. Vi er i en prosess med advokaten og har ikke sagt at vi ikke skal bli enige, sier Rolén.

Han sier dette om hvordan de havnet i denne situasjonen:

– Facebook har et API-system der et bilde blir generert hvis du linker til en artikkel eller en fil. På vår artikkelgenerator ble et av hans bilder generert frem, ikke fra hans side, men fra et annet sted i google.

Rolén sier at de fjernet bildet så snart de oppdaget at det var publisert.

– Ingen som har truet

– Jeg beklaget på telefon. Likevel har han valgt å gjøre dette til en stor sak og sendt faktura. Han fortsetter å lage drama.

– Rikardsen sier dere har truet med å ødelegge ryktet hans og viser til negativ omtale som er lagt igjen på hans hjemmeside. Stemmer det?

– Vi har ikke til hensikt å gi han negativ omtale. Men når han selv sender ut slik krenkende omtale på sin side, med lenke til og bilde av vår gruppe, så må han regne med at folk i foreningen reagerer med å gi han negativ omtale. Men det er ingen som har truet han med noen ting.

Rolén sier han selv har sagt til Rikardsen at de vil slette barnslige kommentarer som har oppstått hvis de klarer å komme til en løsning.

– Men det virker ikke som om Rikardsen er interessert i det. Vi har ingen intensjoner med å true han på noen måte. Det er han som lager drama ut fra en autogenerert kode som gjorde at bildet hans ble publisert på vår side.