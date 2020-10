Populær fugleøy kan bli stengt for turister

Sjøfuglparadiset på Hornøya er et trekkplaster for naturinteresserte fra store deler av verden. Her kan de oppleve lunde, lomvi, krykkje og andre sjøfugler på kloss hold.

Det meste av øya er allerede forbudt område i hekkesesongen. Likevel har det vært mulig å gå i land, følge en sti tvers gjennom kolonien og gå opp til fyrtårnet på Norges østligste punkt.

Turistene får heretter gå i land og bevege seg omtrent 40 meter i hver retning, ifølge forslaget til nye verneregler. Illustrasjon: Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Det blir det slutt på nå, hvis Fylkesmannen får viljen sin. Ifølge forslaget skal fuglekikkerne kun få bruke et svært begrenset område rundt brygga på vestsiden av øya.

I tillegg blir det mulig å gå i land på motsatt side, langt fra fuglefjellet, og følge en sti opp til fyret.

Hensikten er å skjerme sårbare fugler i hekketida. Forslaget kommer etter flere år der noen av sjøfuglartene knapt har fått unger på vingene.

Lokale protester

Men lokalpolitikerne i Vardø mener det er gal medisin – med kraftige bivirkninger.

– Forslaget til ny forskrift er ikke godt nok forankret i kunnskap om Hornøya, og kan faktisk skade fuglelivet på Hornøya, skriver ordfører Ørjan Jensen i en høringsuttalelse.

Lomvien har knapt fått unger på vingene på Hornøya d siste årene. Nå vil Fylkesmannen skjerme fuglene bedre fra turister. Foto: Knut-Sverre Horn

Han har fått full støtte fra formannskapet.

Jensen viser til at det har kommet stadig flere turister til øya de siste tiårene. Samtidig har sjøfuglene økt i antall, særlig lomvi.

Turiststrømmen nådde en topp i 2016. Den samme sommeren lagde NRK minutt-for-minutt-sending fra øya.

Mye trafikk i kolonien var ikke til hinder for at sjøfuglene hadde bedre hekkesuksess enn tidligere, og bedre enn de har hatt i årene etterpå, påpeker Jensen.

– Ignorerer forslag

Ordføreren slår fast at reiselivet i Vardø vil tape mye hvis en viktig attraksjon blir mindre tilgjengelig.

– Forslaget vil gjøre det betydelig vanskeligere å tilby den spesielle naturopplevelsen til besøkende, noe som vil redusere antallet turister, gjestedøgn og omsatte varer og tjenester, skriver han.

Kommunen har bedt Fylkesmannen vurdere andre tiltak – som mer oppsyn, bedre skilting og flytting av stien gjennom kolonien. Ikke noe av dette er vurdert seriøst, hevder Jensen.

Han mener Fylkesmannens forslag bryter med statens egen instruks for hvordan saker skal utredes, og krever at forslaget trekkes tilbake.

Havørn til besvær

Jensen mener også at strengere veneregler vil legge til rette for at havørn og andre rovfugler kan plyndre sjøfuglreirene.

Etter et steinras i 2017 ble deler av øya sperret. Da økte antall jaktende havørn i sjøfuglkolonien, og hekkesuksessen sank, skriver Jensen.

«Naboøya Reinøya, hvor turister ikke ferdes, er så å si tomt for sjøfugl, mens det på Hornøya, hvor det er turister, fortsatt hekker store bestander av sjøfugl», heter det i uttalelsen

Havørna forstyrrer hekkende sjøfugl på Hornøya. Problemet blir verre hvis turistene blir færre, mener lokalpolitikerne. Foto: Knut-Sverre Horn

Forskerne tviler

Hornøya blir grundig fulgt opp av forskere hvert år. De er stadig mer tvilende til at turistene bidrar til å skremme bort ørn og andre rovfugler.

– Ørn og ravn er smarte fugler. De lærer seg etter hvert hvor tett på folk de kan være. Den langsiktige effekten av folk ser ut til å være veldig liten, sa forsker Tone Reiertsen til NRK tidligere i år.

Reiertsens egen forskning tyder på at sjøfuglene også lider under forstyrrelser fra turistene.

Ørjan Jensen er kjent med argumentet fra forskerne, men mener fortsatt at turistene har en positiv effekt.