Fredag var tredje og siste dag av rettssaken i Vestre Finnmark tingrett, der en tidligere pleier står tiltalt for å ha voldtatt en sterkt pleietrengende kvinne i 90-årene.

Påtalemyndigheten la ned påstand om 4 år og 3 måneders fengsel, med varetektsfradrag på 220 dager som han har sittet i fengsel.

Dom i saken som har gått i Vestre Finnmark tingrett ventes om tre dager. Foto: nrk

Voldtekten skal ha skjedd 8. mai i 2021 på en omsorgsinstitusjon i Alta, hvor den tiltalte da jobbet. Det angivelige overgrepet skal ha blitt mistenkt da tiltalte ble funnet i enden av senga til fornærmede, av en annen pleier.

Pleieren skal ha fått mistanke om overgrep og kontaktet sin overordnede. Deretter ble politiet varslet og undersøkelser igangsatt.

Funnet DNA

Den tiltalte mannen nektet straffskyld da rettssaken startet, men aktoratet mener det er bevist utover enhver tvil at mannen er skyldig. I retten har det fremkommet mange vitnesbyrd og det har og blitt funnet DNA, i form av sæd fra mannen, inne i den fornærmede kvinnens kropp.

Advokat Augund Martin Krogh forsvarer mannen som er tiltalt for voldtekt mot en eldre kvinne. Foto: Jo Hermstad Tronsen / NRK

Mannens forsvarer, advokat Augund Martin Krogh, bestrider ikke at hendelsen har skjedd med tanke på DNA-beviset. Han mener likevel at det er en logisk brist i handlingen, ved at døren til den eldre kvinnen var åpen da han ble observert på senga.

Forsvareren mener dermed at det ikke var en planlagt handling, og at man må se på om tiltalte var ved bevissthet i handlingen. Han la vekt på at tiltalte skal ha slitt psykisk over lang tid og har traumatiske opplevelser bak seg.

Krogh mener straffen bør vesentlig ned.

Tiltaltes tilregnelighet har blitt vurdert, men retten har kommet frem til at han er strafferettslig tilregnelig.

Påtalemyndigheten mener alt av psykiske plager og tidligere opplevelser er irrelevant i forhold til handlingen.

Pornografi av eldre

I retten ble en helsefagarbeider innkalt som vitne. Hun har stelt kvinnen i 90-årene mange ganger og har ført mange samtaler med henne, ifølge Altaposten. Helsefagarbeideren skal ha sagt at den eldre kvinnen hadde fortalt henne at hun var bekymret og redd.

Hun skal ha snakket om en «stor mann» og ha «huffet» seg, ifølge avisa. Hun ville ikke at mannen skulle komme på rommet hennes, og hun har sagt at hun skulle ønske hun var frisk.

Politiet vitnet og i saken. De har gått gjennom tiltaltes to mobiltelefoner. Her skal de ha funnet 172 bilder med pornografisk innhold av eldre mennesker.

Venner av tiltalte vitnet i retten og beskrev tiltalte som en snill og grei gutt.

Dom ventes i saken om et par uker.

For dårlig vern av eldre

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, kjenner ikke til saken og så lenge det ikke er felt noen dom, vil hun uttale seg på generelt grunnlag.

– Problematikken er at man er for få folk på jobb og jobber mye alene. Da jeg var nyutdannet var vi ofte to i lag, men nå er alt så effektivisert at pleierne ofte er alene, sier Larsen.

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, mener eldre har for dårlig vern. Foto: Halldor Asvall / NRK

Hun mener eldre, pleietrengende mennesker på institusjon i Norge har for dårlig vern. Blant annet viser hun til at det ikke kreves vandelsattest, eller en form for minstekompetanse, som for mange andre yrker.

– Når du skal jobbe med de sykeste, mest sårbare menneskene på slutten av sitt liv, så kan lederne bare hente folk rett fra gata, som ikke har noen form for formell helsekompetanse, sier Sverresdatter Larsen.

Hun sier at man aldri kan unngå alle overgrep, men hun mener kompetanse på vold og overgrep mot eldre må økes og at bemanningen må opp. Likeså at lederne må få rammer som gjør det mulig å følge opp ansatte.

– Ikke minst må avvik følges opp. Slik sett er det bra at slike saker blir oppdaget og komme frem, sier hun.