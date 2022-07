– Jeg sa til sønnen min at jeg ikke lenger gruer meg til undersøkelser på sykehuset, men til reisa dit, sier Helge Utby (83) til NRK.

Den tidligere bonden bor på familiegården i Målselv i Indre Troms. Det er milevis til legen og over 12 mil til sykehus, enten han skal til behandling i Narvik eller til Tromsø. Utby er derfor avhengig av helsetransporttilbudet Pasientreiser for å komme seg til lege og sykehus.

Han har fortalt til avisa Nye Troms om opplevelsene sine. Overfor NRK beskriver 83-åringen flere belastende møter med skyssordningen til Helse Nord mellom november i fjor og mai i år.

– Ventet i sju timer

Etter en hjerteundersøkelse på sykehuset i Narvik ringte Utby som avtalt sjåføren som fraktet ham dit, sier han. Da var bilen på vei til Evenes for en annen tur. Drosjen måtte lades før Utby ble hentet, og han endte med å vente i 4,5 timer uten tilbud om mat eller drikke, beskriver han.

Det er likevel to hendelser som har vært ekstra tøffe for Utby.

– Etter episodene med turene til Narvik var jeg i Tromsø til behandling på sykehuset. Etter utskriving måtte jeg vente på skyss i over sju timer før jeg fikk dra hjem. Det var ingen tilbud om mat, forteller han.

HARD SYKEHUSTUR: – Jeg ventet på skyss i over syv timer på sykehuset i Tromsø før jeg fikk dra hjem til Målselv, sier Helge Utby. Foto: Knut-Eirik Lindblad / NRK

Så fram til å kjøre bil igjen

For Utby kom den tøffeste trøkken i mai. Han hadde da vært uten førerkort i et halvt år som følge av helseproblemer og behandlingen av dem. Nå skulle han til legen for oppheving av kjøreforbudet.

Så kontakter Pasientreiser 83-åringen og sier de ikke har kapasitet til å kjøre ham. Han tilbys heller ingen alternativ, ifølge Utby.

– Det var et hardt slag, sier han.

– Jeg har inntrykk av at Pasientreiser har krav om å frakte pasienter i elbil. Det fører til kapasitetsproblemer for oss som bor langt ute på bygda, sier Utby.

Vil kutte utslipp

Det er Helse Nord og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) som ansvaret for pasientreisene til Utby.

I en artikkel på eget nettsted informerer de om at de har krav til sjåfører og transportselskaper om miljøvennlige biler. Hensikten er å kutte utslipp.

Rådgiver for Pasientreiser i Helse Nord, Bernt Nerberg, skriver til i en e-post til NRK at tildeling av anbud skjer på basis av hvilken transportleverandør som har det beste forholdet mellom pris og miljø. Pris teller 70 prosent, miljø teller 30 prosent.

Ber Kjerhol rydde opp

Pensjonistforbundet kommer nå med skarp kritikk av helsetilbudet til Pasientreiser. De ber helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) rydde opp.

Forbundet krever at Kjerkol gjør en grundig gjennomgang av ordningen. Det framkommer av et varselbrev fra Pensjonistforbundet Troms til helseministeren, som NRK har fått innsyn i.

Pasientreiser Ekspandér faktaboks 7,4​ millioner reiser totalt i 2021.

Samme år ble det brukt 2,47 milliarder kroner på pasientreiser.

Organisert gjennom 17 pasientreisekontor og et nasjonalt selskap, Pasientreiser HF.

Pasientreisekontorene har ansvaret for planlegging og bestilling av reiser med rekvisisjon.

Pasientreiser HF er et nasjonalt foretak eid av de fire regionale helseforetakene med ansvar for pasientreiser uten rekvisisjon. Kilde: Pasientreiser.no

«Pasienter har skrekkelige opplevelser og uverdige forhold med total mangel på respekt og omsorg i forhold til det man kan forvente av ansvar, service og holdninger til medmennesker fra en transportleverandør.», står det i brevet som er signert av fylkesleder for Pensjonistforbundet Troms, Werner Kiil.

– Miljøhensynet trumfer menneskeverd. Det er uholdbart, sier Kiil til NRK.

ØVERSTE ANSVARLIG: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Linda Bjørgan / NRK

Beklager dårlige opplevelser

Avdelingsleder for Pasientreiser ved UNN, Stine Schouten, beklager at noen har dårlige opplevelser med tilbudet.

– Målet er alltid å gjøre ventetiden for pasientene så kort som mulig. Men det kan være vanskelig å beregne hvor mange biler som trengs til enhver tid, sier hun.

Ifølge Schouten er det ikke elbiler som er årsaken til lang ventetid.

– Det er ikke mulig å ha avtaler som er dimensjonert for å levere enhver pasient umiddelbart. Vi samordner også reiser for flere pasienter for å gjøre transporten kostnadseffektiv. Når hendelser som dette oppstår, kan det skyldes flere forhold, som uforutsette hasteoppdrag, for sen bestilling fra rekvirent eller annet.

– Er UNN klar over utilsiktede konsekvenser av bruk av miljøbiler?

– Enkelte steder har det dessverre vært noen innkjøringsproblemer, men vi opplever generelt lite forsinkelser knyttet til dette. Batterikapasitet og lademuligheter blir stadig bedre.

UNN må forholde seg til Helse Nords reisepolicy når de rekvirerer transport til pasienter, informerer Schouten.

– På kortere reiser, inntil 45 minutter, er maks ventetid tre kvarter. På lengre reiser godtas det en ventetid på to til tre timer, skriver hun.

– Uverdig

Statssekretær i helse og omsorgsdepartementet Karl Kristian Bekeng (Ap) forteller at de er klar over problemene norske pasienter opplever i møte med Pasientreiser.

– Alle helseregionene har over lang tid hatt ulike utfordringer for tilretteleggingen av sitt pasientreisetilbud. I nord har man særlig hatt utfordringer vedrørende et begrenset drosjemarked og dermed vanskelige anbudsmuligheter, særegne geografiske forhold og begrenset offentlig kommunikasjon mange steder, sier Bekeng.

I Målselv har Helge Utby en klar oppfordring til Helse Nord og Pasientreiser:

– Det er mange taxier tilgjengelig, gi oss en av dem. Jeg satt og ventet i sju timer i Tromsø. Det er uverdig. Mange har tatt kontakt med meg og fortalt om lignende opplevelser, sier han.