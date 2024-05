Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Studenter kommer raskere i gang med arbeidet hvis de ikke har mobilen i nærheten, ifølge et forskningsprosjekt.

Konseptet «Shut up and write» kan hjelpe. Det innebærer at en gruppe mennesker møtes for å arbeide sammen i et rom i arbeidsøkter på 45 minutter.

Evnen til å konsentrere seg lenge øker med alderen, og er best når vi er rundt 40 år. Så går den nedover igjen.

Det er store naturlige forskjeller i konsentrasjonsevnen, og den viktigste faktoren er hvor motivert man er til å gjøre jobben.

Motivasjonen bør komme innenfra for at vi skal klare å konsentrere oss så godt som vi kan.

– Jeg bor på hybel og har folk rundt meg hele tiden. Det gjør at det kan være litt vanskelig å konsentrere seg.

Det sier førsteårsstudent ved UiT Norges arktiske universitet Nora Berg (22).

Når NRK møter henne er det to uker til hun skal levere hjemmeeksamen i medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Men skrivesperren har meldt seg, og derfor har Berg bestemt seg for å teste ut «Shut up and write» i dag.

– Jeg håper dette tvinger meg til å skrive litt, sier 22-åringen.

Nora Berg (22) studerer medie- og dokumentasjonsvitenskap, og trengte et lite dytt for å komme i gang med eksamensskrivingen. Foto: Ingvild Vik / NRK

Konseptet er enkelt: En gruppe mennesker møtes for å sitte sammen i et rom og arbeide.

«Shut up and write» arrangeres for studenter og akademikere over hele verden – også ved flere universiteter i Norge.

Dagens sesjon ledes av Karl Skodje fra UiTs skrivesenter. I 45 minutter skal konsentrasjonen holdes på topp, før det venter en 15 minutter lang pause. Det gjentas to ganger. Så er skrivedagen over.

– Hensikten er å gjøre det lettere for studentene å komme i gang, sier Skodje.

Karl Skodje fra UiTs skrivesenter leder dagens skrivekurs. Foto: Ingvild Vik / NRK

Mangler motivasjon

Og nettopp det å komme i gang kan være den største utfordringen for mange – særlig hvis det skorter på motivasjonen, forteller Lin Sørensen.

Hun er professor og leder Institutt for biologisk og medisinsk psykologi på Universitetet i Bergen.

Ifølge Sørensen bør motivasjonen komme innenfra for at vi skal klare å konsentrere oss så godt som vi kan.

– Det er lett å bli distrahert av mobilen hvis du ikke er så motivert for den oppgaven du skal gjøre, sier hun, og legger til:

– Da kan et opplegg som «Shut up and write» hjelpe deg med å komme inn i en struktur.

Det er lett å la seg distrahere når man egentlig skal skrive eksamen. Foto: Ingvild Vik / NRK

Første arbeidsøkt for dagen settes i gang på UiT.

De fremmøtte studentene er disiplinerte, og lar telefonene ligge i fred.

Det er ikke noe mobilforbud på «Shut up and write», men:

– Du skiller deg litt ut hvis du tar opp telefonen her. Det blir en form for sosialt press, sier Skodje fra skrivesenteret.

Disiplinerende

Mens mediestudent Berg skriver en av sine aller første eksamensoppgaver, er farmasistudentene Nilofar Ali Mohammadi (28) og Charlotte Eilertsen (24) nesten i mål med sin siste.

Om en uke skal de levere master – og de kjenner på tidspresset.

De har begge vært med på «Shut up and write» på universitetet flere ganger i vår, og syns det fungerer godt.

Innimellom arbeidsøktene har studentene pauser hvor de kan prate sammen over en kopp kaffe. Foto: Ingvild Vik / NRK

– Det sitter jo en person foran deg som ser på mens du jobber, så da er det ikke like fristende å ta opp telefonen eller gjøre noe annet enn å skrive, sier Eilertsen.

Både Mohammadi og Eilertsen lar seg lett distrahere til vanlig – oftest av medstudenter eller mobilene.

– Det er tross alt lettere enn å svare på en e-post enn den store problemstillingen i masteroppgaven, sier Eilertsen.

Charlotte Eilertsen (24) forteller at det er fort gjort å la seg distrahere av mobilen. Derfor setter hun den i flymodus når hun skal konsentrere seg. Foto: Ingvild Vik / NRK

Kommer lettere i flyt uten telefon

På Universitetet i Oslo undersøker forskere noe som ligner litt på «Shut up and write» – bare hakket mer ekstremt.

I et forsøk har en gruppe studenter sittet i flere timer med studiearbeid – først en dag med alle hjelpemidler de ønsker tilgjengelig, så en dag helt uten digitale hjelpemidler og skjermer i rommet.

Johannes Nævdal på UiO var en av deltakerne i forskningsprosjektet om dyplesing. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Ståle Wig, postdoktor ved Universitetet i Oslo, leder prosjektet. Og de foreløpige funnene er interessante, mener Wig.

De tyder nemlig på at studentene kommer mye raskere inn i en flytsone når skjermene ikke er tilgjengelig enn når de har mobilen ved siden av seg.

Wig ved UiO tror man kan se noe av den samme effekten med «Shut up and write» som i forskningsprosjektet hans.

De som deltar holder hverandre litt i ørene, samtidig som de støtter hverandre. Alle som er der vet at de er der for å jobbe.

– Konsentrasjon er et sosialt fenomen, ikke noe man bare må ta ansvar for selv, sier Wig.

Ståle Wig, som leder forskningsprosjektet, forteller at de foreløpige funnene viser at studentene kommer mye raskere inn i en arbeidsflyt når telefonene er helt utenfor rekkevidde. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Trenger struktur

Mot slutten av dagen er mediestudent Berg rimelig fornøyd, men litt sliten.

– Jeg har fått gjort ganske mye mer enn jeg pleier, så jeg syns dette har vært veldig fint, sier hun.

– Hva tror du fungerer med denne måten å jobbe på?

– Det er mer strukturert enn når jeg vanligvis jobber.

Karl Skodje har ikke innført mobilforbud på skrivekurset, men tror studentene holder hverandre litt i ørene når de sitter sammen og jobber på denne måten. Foto: Ingvild Vik / NRK

Farmasistudentene tror de konsentrerer seg bedre nå enn da de var ferske studenter.

– Nå skjønner jeg mer av hvordan jeg jobber best, og det er lettere å unngå å sammenligne meg selv med andre, sier Mohammadi, og legger til:

– Og så hjelper det nok å ha blitt eldre.

Nilofar Mohammadi (28) tror det er enklere å jobbe konsentrert nå som hun er eldre og mer erfaren som student. Foto: Ingvild Vik / NRK

«Peaker» på 40

Forskning viser at evnen vår til å konsentrere oss lenge øker med alderen, og er best når vi er rundt 40, forteller Sørensen ved UiB.

Etter det går det nedover med konsentrasjonsevnen igjen.

– Det betyr ikke at du har store problemer med å konsentrere deg når du er 20 år og student, men det kan gjøre at du er litt bedre på det når du er noen år eldre.

Professoren understreker at det er store naturlige forskjeller, og at den viktigste faktoren er uansett hvor motivert du er til å gjøre jobben.

Det er stor forskjell på hvor god vi er til å konsentrere oss, men forskning viser at vi har best forutsetninger for å lykkes når vi er rundt 40. Foto: Ingvild Vik / NRK

Hun har et råd til studenter med høye skuldre:

– Noen ganger handler det om å akseptere den man er og det man får til, istedenfor å prøve å leve opp til noe man ikke helt klarer.