Oppdatert: Widerøe opplyser fredag morgon at fleire av deira fly har tatt av frå Tromsø lufthamn

– Uffameg. Det har vore ein berg-og-dal-bane, seier Emilie Helleberg smilande.

Ho hadde nett henta seg ei feltseng og eit ullpledd i håp om å få sova litt.

Helleberg var blant dei dryge 100 passasjerane som måtte overnatta på Tromsø lufthavn torsdag.

Følgande avgangar er utsett og innstilte i Tromsø: Ekspander/minimer faktaboks 16:15 Oslo – Ny tid 12:10

07:00 Bodø – Innstilt

07:00 Trondheim – Innstilt

08:20 Lakselv – Ny tid 09:20

09:10 Helsinki – Innstilt

09:25 Oslo – Ny tid 10:40

10:20 Bodø – Ny tid 10:30

Fleire fly er innstilt eller utsett på grunn av uvêret «Ingunn», og hotella i Tromsø var fullbooka. Dermed måtte leiinga finne alternative løysingar for dei som vart att på flyplassen.

Helleberg var på veg til Hammerfest, og hadde vore på flyplassen sida torsdag føremiddag. Ho var nøgd med at ho i det minste hadde fått ei seng å sove på.

Fredag morgon var det lange køar på flyplassen.

Emilie Helleberg har prøvd å gjere det beste ut av situasjonen, og vonar å få seg ei god natt på feltsenga. Foto: Per Inge Anthi Åsen / NRK

– Eg har eit fly i morgon, så eg satsar på å kome meg vidare då, seier ho før ho kryp inn under ullpleddet og legg seg til rette.

Skulle berre mellomlanda

Like i nærleiken hadde Sunniva Leikanger og Ole Mathias Hetlesæther fått sett opp feltsengene sine.

Dei skulle berre mellomlanda i Tromsø på veg frå Kirkenes til Oslo, men måtte i staden overnatta på flyplassen.

På grunn av fulle hotellrom i Tromsø må fleire passasjerar overnatta på flyplassen, men har fått utdelt feltsenger å sova på. Foto: Per Inge Anthi Åsen / NRK

Det var ikkje heilt slik dei så føre seg at dei skulle bruka dagane med permisjon frå militæret.

– Me skulle eigentleg vore heime no. Det er litt annleis å bruka permen sin på å vere her, men det går greitt. Me riggar til så godt me kan, sa Hetlesæther.

Eigentleg skulle dei vore heime i Oslo tidleg torsdag ettermiddag.

– Det byrjar å bli ei stund sida, seier Leikanger, som legg til at dei vonar å koma seg heim tidleg fredag.

Langnes flyplass fredag morgon. Foto: Torgeir Skeie / NRK

Uvanleg situasjon for leiinga

Sjølv om folk i Nord-Noreg er vane med hardt vêr, er det ikkje dagleg kost med uvêr som «Ingunn». Leiinga ved lufthamna er heller ikkje van med å måtte finna fram feltsenger og pledd til passasjerane sine.

– Eg har aldri opplevd at så mange menneske har vorte stranda på lufthamna, det har eg ikkje, seier lufthamnsjef Ivar Helsing Schrøen.

Han seier det var rundt 100–120 personar som har vore nøydd til å overnatta på flyplassen, fordi det er fullt hjå hotella.

Passasjerane har likevel handtert situasjonen bra, ifølgje Schrøen.

– Vêret får ein ikkje gjort så mykje med. Dei har teke det veldig greitt, og det har gått roleg for seg. Men det er sjølvsagt trist for dei som har mista vidare forbindelsar.