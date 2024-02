Nå har «Ingunn» nådd Finnmark: Nesten alle veier stengt

Mens det verste uværet har gitt seg i Nordland og Troms, har «Ingunn» torsdag kveld nådd Nord-Troms og Finnmark.

Nesten samtlige veier er stengt langs kysten fra Lyngsalpene og helt Båtsfjord i Øst-Finnmark.

I både Troms og Finnmark har politiet anbefalt folk om å holde seg inne og ta hensyn til værforholdene.

– De som kan utsette kjøreturen og planlagte aktiviteter bør gjøre det, sier stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen i Finnmark politidistrikt.

Uværet gjør at akuttsykehuset for Vest-Finnmark i Hammerfest på nytt er isolert, etter å ha vært det også tidligere i uka.

Viktige veier er torsdag kveld stengt:

E6 Kvænangsfjellet

E6 Baddereidet

E6 Sennalandet

E6 Hatter

Fylkesvei 98 over Ifjordfjellet

Slik ser veikartet til Statens vegvesen ut torsdag kveld over Nord-Troms og Finnmark. De fleste veier er stengt. Foto: Statens vegvesen

Må ta i bruk feltsenger på flyplass

Alle flyavganger ved samtlige lufthavner i Troms og Finnmark har torsdag kveld vært innstilt. Ved Bardufoss er trafikken imidlertid i gang igjen.

Ved Tromsø lufthavn er 220 reisende uten overnattingssted på grunn av fullbookede hoteller i Tromsø by.

Nå gjøres det klart feltsenger og ullpledd på flyplassen, skriver VG.

– Vi jobber med å tømme vårt eget beredskapslager for ullpledd og bårer for å rigge til inne på flyplassen, og serveringsstedene holder åpent lenger slik at folk får seg mat, sier pressevakt Helene W. Jensen i Avinor til avisen.

Hun forteller at Avinor også jobber med å koble på Sivilforsvaret.

Også alle ferger i regionen er torsdag kveld innstilt.

Steder som Sørøya, Havøysund, Honningsvåg, Kjøllefjord og Mehamn, Berlevåg og Båtsfjord er isolert.

Kraftig snøvær og vind gjør sikten i Finnmark svært dårlig torsdag kveld. Foto: Stian Strøm / NRK

Nytt uvær på vei

I Finnmark er det torsdag kveld målt vindkast på over 30 meter i sekunder langs kysten, og enkelte steder på vidda.

Ekstremværet «Ingunn» skal gi seg natt til fredag, men et nytt uvær er ventet å treffe Norge allerede fredag og lørdag.

Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og sørlige Troms blir rammet av det samme uværet.

Meteorologene har sendt ut farevarsel om at det bli full til sterk storm på kysten, og det kan komme vindkast på 30–38 meter i sekundet fra vest.

I en pressemelding fra Statens vegvesen, advares det om hvilke konsekvenser enda et uvær kan få:

– Mye nedbør, varmegrader og vind gjør at faren for snø-, sørpe- og jordskred øker. Statens vegvesen advarer trafikantene om at veistrekninger og fjelloverganger kan bli stengt på kort varsel. Følg med på trafikk- og værmeldinger, heter det i en pressemelding.

Samtidig er det nå stor snøskredfare i hele landet:

Normal beredskap igjen

Blant stedene som ble hardt rammet av «Ingunn» var Harstad. Sykehuset i byen har torsdag kveld gjenopptatt normal drift, melder Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Med det går sykehuset fra rød til grønn beredskap.

UNN opplyser videre at opprydning foregår utenfor sykehuset, og at det er etablert midlertidig inngang på baksiden.

– Full oversikt på skadeomfang må vente til fredag, opplyser sykehuset.

Nordlyskatedralen i Alta var knapt synlig torsdag kveld på grunn av snøvær i kombinasjon med kraftig vind. Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Strømbrudd i Vesterålen

En rekke områder har torsdag vært uten strøm som følge av uværet. Torsdag kveld er rundt 4000 kunder i Andøy kommune i Vesterålen uten strøm. Det går frem av nettselskapet Noranetts oversikt.

Kommunen har derfor satt krisestab i frykt for at strømbruddet kan bli langvarig.

– Vi er kjent med at det kan bli et langvarig bortfall av strøm i kommunen. Kommunens kriseledelse har derfor iverksatt beredskapsplan for dette scenarioet, skriver kommunen.

De frykter også at mobilnettet på Andøy kan falle ut som et resultat av strømbruddet.

Kommunen jobber nå med å kartlegge hjemmeboende brukere som kan ha behov for ekstra bistand, forberede eventuell evakuering av brukere fra ikke-egnede boliger og bygg, og skaffe oversikt over lokaler med strømforsyning, med mulighet for å huse evakuerte.

De opplyser også at det vil bli begrenset kapasitet når strømmen kommer tilbake.