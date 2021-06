Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er skuffende. Jeg føler meg litt som en annenrangs statsborger og synes det er veldig rart at de ikke klarer å verifisere vaksinerte fra andre land, vi har jo samme type vaksine. Hvorfor skal vi jukse? Spør Adams.

Fra torsdag klokka 12 slipper personer som er vaksinerte i Norge å bo på karantenehotell i ti dager når de kommer fra utlandet.

Det samme gjelder nordmenn som kan dokumentere at de har hatt korona i løpet av de siste seks månedene. Regelen gjelder til koronasertifikatet er på plass.

Til vanlig bor Randi Adams i California med ektemannen sin, men hun er norsk statsborger og har to barn som bor i Norge. Nå har hun kommet til Norge for å besøke dem, i tillegg til sin far som fylte hundre år i mai.

Familien har en egen gård på Sandsøya utenfor Harstad. Der kunne Adams ha vært i karantene helt for seg selv. I tillegg til bevis på at hun har et trygt sted å reise til, har hun også med seg vaksinekort og utskrift fra sykehusjournalen sin.

Tirsdag kom hun til Norge, og tidligst onsdag i neste uke kan hun reise videre nordover. Når mannen hennes kan ta turen over dammen for å få treffe barna sine, er høyst usikkert.

– Nok en gang har regjeringen nedprioritert familier og kjærester, mener hun.

FORVIRRING: Martin Henriksen i Arbeiderpartiet krever at regjeringen klargjør og sørger for at reglene for karantenehotell i det minste er forståelige og oppdaterte. Foto: Bernt Sønvisen

– Skaper fortsatt utfordringer

Arbeiderpartiet mener det nye regelverket ikke er godt nok.

– Det er positivt at det ryddes opp, men det er kun delvis. Nordmenn som jobber og studerer i utlandet og har fått vaksinen der, kommer ikke til å slippe karantenehotell.

Det sier stortingsrepresentant fra Troms, Martin Henriksen, i Arbeiderpartiet.

– En person som bor i Bergen og har fått Pfizer der slipper karantenehotell, men dersom du bor i Belgia og har fått Pfizer der, skal du på karantenehotell. Dette skaper fortsatt utfordringer for nordmenn som bor og jobber i utlandet, sier han.

Onsdag støttet et flertall på Stortinget Arbeiderpartiets forslag om at alle fullvaksinerte, uavhengig om de er vaksinert i Norge eller i utlandet, skal slippe karantenehotell.

Statssekretær i justisdepartementet, Lars Jacob Hiim (Høyre). Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– Må ta det gradvis

Statssekretær i justisdepartementet, Lars Jacob Hiim fra Høyre, sier regjeringen har bedt om en faglig vurdering av om folk som har fått sine vaksiner i andre land, skal slippe karantenehotell.

– Vi fikk en anbefaling tidligere på at man skulle opprettholde karantene for dem som er vaksinerte. Regjeringen har antydet at vi syns den vurderingen er litt streng, sier han onsdag kveld i Dagsnytt 18.

Ifølge Hiim kan det være aktuelt å redusere karantenetiden eller fjerne den helt for enkelte grupper vaksinerte.

– Dette er vurderinger som gjøres, og det er viktig at vi går skrittvis fram. Vi er i en gjenåpningsfase, og da kan vi ikke ta alle grep på én gang.

Han viser til at dokumentasjon er en utfordring.

– De landene det kommer mange fra, bortsett fra EU, er USA, Russland, Pakistan og India, som har hatt store smitteutbrudd. Det er mange ulike land der vi ikke har like god kontroll på hva slags dokumentasjon de har på vaksinasjon, sier han.

29 år gamle Hanna Worum fra Tromsø sitter i karantene på et hotellrom på Fornebu. Torsdag kan hun reise hjem. Foto: Privat

– Skjønner ikke

Hanna Worum (29) fra Tromsø sitter på karantenehotell utenfor Oslo etter å ha tatt med seg studiene til USA der kjæresten bor.

Hun er fullvaksinert og glad for endringen som gjør at hun torsdag kan sjekke ut av karantenehotellet.

– Det er bra, men jeg synes fremdeles det er forferdelig at vi blir holdt her til i morgen.

Til vanlig bor og studerer hun i Oslo. Etter å ha blitt permittert i fjor begynte hun å jobbe som pleieassistent på sykehjem.

– Nå kommer jeg hjem igjen for at mine kolleger skal få avviklet sin velfortjente ferie, sier Worum.

Hun sier oppholdet på karantenehotell har vært uforståelig og unødvendig når hun har et egnet oppholdssted i Oslo.

– Jeg er kjempeglad for at de endelig har tatt til vettet, men jeg skjønner ikke hvorfor vi må sitte her til i morgen. Hvis de hadde kommet med en god grunn hadde jeg kanskje skjønt det, sier 29-åringen.