Mange varsler ikke om seksuell trakassering: – Røde flagg

– Når seksuell trakassering blir gjentatt over tid, så øker skadepotensialet og alvorlighetsgraden går opp. Det er et av de røde flaggene som kommer frem i undersøkelsen.

Det sier Sverre Johansen, generalsekretær i Norges Fiskarlag. Han mener funnene i undersøkelsen er alvorlig.

NRK har, i samarbeid med tre fiskeriorganisasjoner, gjennomført en spørreundersøkelse om seksuell trakassering i fiskerinæringen.

Nesten 80 prosent av dem som har blitt seksuelt trakassert på jobb som fisker, har ikke meldt ifra.

De fleste har opplevd det mer enn fem ganger, viser undersøkelsen.

De som har blitt utsatt for seksuell trakassering, har blitt utsatt for ulike former for trakassering: Verbale uttrykk, ikke-verbale uttrykk og fysiske former for trakassering.

Tallene er ikke representative for alle fiskere, men kan gi et bilde på situasjonen.

Om NRKs undersøkelse: Ekspandér faktaboks NRK har sendt en spørreundersøkelse til fiskere om uønsket seksuell oppmerksomhet.

Vi samarbeidet med Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Hun Fisker om utsendelsen.

Svarene ble hentet inn med Questback i tidsrommet 19. – 28. sept 2022.

319 som er eller har vært fisker har svart.

Av de 319 var 277 menn og 40 kvinner. 2 oppga ikke kjønn.

15 av 40 kvinner og 6 av 277 menn svarte at de er blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet

Fiskere er i undersøkelsen definert som yrkesutøvere som arbeider med fiske og fangst. Kilde: NRK Researchsenteret

– Arbeidsgivers ansvar

Johansen mener det er viktig med kunnskap og bevissthet rundt tematikken og hvordan det rammer enkeltmennesket og arbeidsmiljøet.

Han påpeker at varslingsrutiner er regulert i lovverket. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at varslingsrutiner er på plass, er godt kjent og blir fulgt opp.

– Er varslingsrutinene gode nok?

– Det er vanskelig å kommentere på bakgrunn av denne undersøkelsen, men jeg tror nok at varslingsrutinene kan bli bedre.

Han mener varslingssystemet må tas i bruk, og det må være lav terskel for å benytte seg av det.

I spørreundersøkelsen svarer over 20 prosent av dem som har blitt utsatt for seksuell trakassering, at de har sluttet i en jobb som fisker.

– Det er veldig trist. Det viser at det på enkelte arbeidsplasser, også på sjøen, ikke er systemer og en kultur for å løse problemer før de blir for store. Da blir konsekvensen at folk slutter, sier generalsekretæren.

– Mange må bidra

– Det er store mørketall når det gjelder seksuell trakassering i fiskerinæringen, sier fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap).

Han mener funnene i spørreundersøkelsen viser at næringen fortsatt har en vei å gå.

– Et av tiltakene vi har vært opptatt av å få etablert er ordninger som gjør det trygt å si ifra. Kurspakken som ble signerte i august handlet blant annet om det.

Fiskeriministeren sier at undersøkelsen viser at det flere steder ikke er gode nok arbeidsforhold. – Folk skal trives på arbeid. Foto: Rebekka Ellingsen / NRK

At over 20 prosent har valgt å slutte i en jobb på grunn av seksuell trakassering, viser hvor alvorlig situasjonen er, sier han.

– Folk skal ikke slutte, fordi arbeidsforholdene ikke er gode. Her er det mange som må bidra, slik at vi får forholdene vi ønsker, som det allerede er på fleste båtene.