Norsk nettavis blokkert i Russland – anker til menneskerettighetsdomstolen

– Vi mener vi har gode sjanser til å vinne, fordi vi mener at saken ikke bare er lovstridig, men også meningsløs og absurd.

Det sier Atle Staalesen, utgiver og daglig leder i nettavisen The independent Barents Observer.

Avisen hans tar nå det russiske medietilsynet Roskomnadzor til den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EDM) i Strasbourg.

– Det er fordi Russland har blokkert et uavhengig medium utenfor Russlands grenser som driver uavhengig journalistikk, sier han.

I artikkelen forteller intervjuobjektet at han har måttet gå gjennom flere år med psykisk sykdom og to selvmordsforsøk før han fant motet til å snakke. Foto: Skjermdump / NRK

Nekter å avpublisere

Februar i 2019 ble den norske uavhengige nettavisen blokkert i Russland etter at de publiserte en artikkel med en svensk homofil same.

De fikk en 24-timers frist til å avpublisere portrettintervjuet med Dan Eriksson.

Der forteller Eriksson om å komme ut som homofil samisk mann i Nord-Sverige. Han forteller også om flere år med psykisk sykdom og to selvmordsforsøk.

Det russiske medietilsynet Roskomnadzor mener artikkelen «oppmuntrer til selvmord» og «beskriver måter å begå selvmord».

Nettavisen mener det er et forsøk på å hindre uavhengig journalistikk.

Det er ikke det russiske medietilsynet som bestemmer hva slags saker The Barents Observer skal publisere eller avpublisere, sier redaktøren. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Redaktøren i nettavisa, Thomas Nilsen, mener Russland i en årrekke har prøvd å stoppe The Independent Barents Observers russiskspråklige utgave.

Den uavhengige norske nettavisen skriver saker fra hele Nordkalotten på engelsk og russisk, og satser også på podkast på russisk.

Skjermdump fra saken som har fått russiske mediekontrollører til å ville stenge russeres tilgang til nettavisen The Barents Observer. Foto: Skjermdump

Da avisen ikke avpubliserte historien i 2019, ble nettstedet blokkert i Russland. Avisen saksøkte da det russiske medietilsynet Roskomnadzor.

De argumenterte med paragraf 29 i Russlands egen grunnlov. Der står det at sensur ikke er tillatt, og at det skal være pressefrihet.

Etter å ha tapt saken i to rettsinstanser i det russiske rettsvesenet, anket de til høyesteretten. De tok ikke saken, som nå er under behandling av EDM.

Flere og flere blir sensurert

Independent Barents Observer har i etterkant tatt tekniske grep for å unngå sensurmuren, for fortsatt å nå ut til russiske lesere.

– Vi ser samtidig at den Russiske mediehverdagen strammes inn måned for måned, og det er stadig flere uavhengige medier som havner på sensurlista, sier Nilsen.

– Dette er et kappløp med teknologi, og et kappløp for retten til frie mediers eksistens i Russland.

Avisen mener at Russland i henhold til paragraf 10 i Europakonvensjonen ikke har lov til å blokkere frie uavhengige media.

– Ganske sikker på resultatet

– At Russland blokkerer et nettsted på grunn av en sak som deres medietilsyn mener bryter med noen regler de har, det er ikke måten å gjøre det på. Det synes jeg er helt forkastelig for å si det sånn, sier Arne Jensen.

Han er generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Jensen mener kravet fra Russland er en helt urimelig overstyring av redaksjonell frihet og uavhengighet.

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, føler seg ganske sikker på hva konklusjonen til Strasbourg. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Han er nok så sikker på at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg vil konkludere med at Russland bryter Europas menneskerettighetskonvensjon kapittel ti om ytrings- og informasjonsfrihet.

– Jeg håper saken blir tatt til behandling, og i så fall føler jeg meg ganske sikker på hva resultatet vil bli også.

Datoen er ikke klar

Nilsen forteller at de foreløpig ikke har fått en dato i Strasbourg, men håper den vil komme opp i løpet av få måneder.

– Vi er klar om så i morgen.

Redaktør i The Independent Barents Observer er veldig klar for å ta saken til domstolen i Frankrike. Han er ganske sikker på at de vil vinne. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Selv om de skulle vinne i retten, er de usikre på om det vil hindre Russland i å blokkere de igjen.

– Jeg ser for meg at blokkeringen vil bli opphevet hvis vi vinner saken, men jeg ser heller ikke bort ifra at en oppheving vil være midlertidig, og at vi vil bli blokkert på en annen sak, sier Atle Staalesen.