– Det ligger et stort potensial i KI (kunstig intelligens). Kravene i regelverket for personvern kan imidlertid være utfordrende å tolke i praksis, sier sjef for dataseksjonen i Nav, Cathrine Pihl Lyngstad.

Prosjektet er ett av fire pilotprosjekt. Målet er å finne ut hvordan KI kan brukes i tråd med personvernet.

– For oss er det viktig at dette gjøres på en god og forsvarlig måte, sier Lyngstad.

Det var juristen.no som først omtalte saken.

Cathrine Phil Lyngstad, sjef for dataseksjonen i Nav håper Nav kan ta i bruk mer kunstig intelligens i fremtiden. Foto: NAV

Skal bruke historikk

Teknologien skal bruke historikk for å kunne gi en mer presis vurdering av sykefravær

På den måten vil det bli lettere å vurdere hvem som skal kalles inn til dialogmøte.

– Algoritmen er ikke helt klar enda. Vi vurderer hvordan den skal se ut nå. Vi skal jo ikke behandle flere opplysninger enn vi trenger. Men samtidig vil en slik modell bli mer presis jo mer data den har, sier Lyngstad.

Utfordringer

Etter planen skal prosjektet gå i gang om få uker. Datatilsynet håper det vil gi verdifull erfaring på hvordan denne teknologien kan fungere i praksis.

– KI som bruker personopplysninger kan være utfordrende. Vi har sett stygge eksempler på dette tidligere. For eksempel systematisk diskriminering av en minoritet, sier prosjektleder i Datatilsynet, Kari Laumann.

Derfor mener de at det blir viktig å med god dokumentasjon. I tillegg til god innsikt i evalueringene som blir gjort underveis. Slik at de kan avdekke eventuelle fallgruver.

– Vi håper at dette kan bli et godt eksempel for andre som har lignende problemstillinger, sier Laumann.

Prosjektleder i Datatilsynet, Kari Laumann, håper prosjektet kan bli et godt eksempel. Foto: Datatilsynet

Flere prosjekter

Nav har allerede jobbet en del med å ta i bruk KI. De håper dette prosjektet kan åpne opp for flere bruksområdet i fremtiden.

– Vi håper at vi kan bruke KI for å automatisere de mest åpenbare sakene, eller å kunne skreddersy oppfølgingen til arbeidssøkere, sier Lyngstad.

Datatilsynet fikk inn 25 søknader til prosjektet, fra flere ulike bransjer. Prosjektlederen er glad for interessen. Hun mener det viser en velvilje for å utvikle teknologien på en god og forsvarlig måte.

– Det er kjempepositivt at vi fikk så mange søknader. Virksomhetene er avhengig av å ha tillit hos dem som skal bruke systemene, sier Laumann.

Mange muligheter

Datatilsynet mener det ligger et stort potensial i teknologien.

– Det kan for eksempel revolusjonere diagnostikk og pasientoppfølging i helsevesenet, sier Laumann.

Laumann poengterer videre at teknologien kan brukes til å avdekke juks i finansbransjen. Hun mener også at det ligger muligheter i skoleverket.

– Det kan brukes til å skreddersy undervisningsopplegg for elever, sier Laumann.