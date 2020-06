Miljødirektoratet vil ha fem års forbud mot laksefiske i sjøen

– Lav sjøoverlevelse, klimaendringene og påvirkning fra lakselus gjør at vi ser behov for begrensninger i sjølaksefisket, der slike bestander inngår, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har sendt forslag til nye bestemmelser for fisket etter laks, sjøørret og sjørøye fra 2021 på høring.

Klima- og miljødepartementet ga allerede i januar føringer om blant annet anvendelse av føre-var-prinsippet og å vurdere å stenge sjølaksefisket.

Nei til krokgarn i sjøen

Forslaget som kom fredag, går ut på å avvikle bruk av krokgarn i sjøen, men ikke av kilenot, som er langt mindre brukt.

Stangfisket rundt elvemunningene skal også begrenses.

I vassdragene kommer det strengere regler for å sikre at målet om en god gytebestand blir nådd. Forvalterne får klarere krav til tiltak dersom bestanden ligger lavere enn målet.

Det foreslås å ikke åpne for fiske i om lag 590 elver som tidligere hadde fisketid. I nesten alle disse er begrunnelsen at fisket ikke har vært skikkelig organisert, eller at det mangler rapportering av fangstene.

Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. Foto: Fotograf John Petter Reinertsen

– Reguleringene skal bidra til å sikre et høstbart overskudd også i framtiden. Slik situasjonen er, ser vi dessverre behovet for å legge en del begrensninger på muligheter for fiske i både sjø og elv de neste fem år for å sikre dette, sier Hambro.

Krenker ikke sameretten

Klima og miljødepartementet har også bedt Miljødirektoratet vurdere reguleringene opp mot urfolksrettigheter i sjøsamiske områder. Hensynet til flere av bestandene langs Finnmark og Kvænangen tilsier behov for redusert beskatning i sjøfisket.

Direktoratet mener at nødvendige tiltak for å berge laksen uansett ikke krenker samiske rettigheter.

«Når reguleringene er begrunnet i hensynet til fiskeressursene, er reguleringene ikke et angrep på det materielle kulturgrunnlag, men tvert om en form for vern av dette kulturgrunnlag», skriver direktoratet.

Les dokumentet her: Høringsnotat - forslag til nye forskrifter for fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

Stadig begrenset

Fiske etter villaks i sjø er i utgangspunktet forbudt, men det kan åpnes for slikt fiske når en laksebestand har et høstbart overskudd.

Etter dagens fiskeregler åpnes det for laksefiske med stående redskap i mange områder, men lovlig fisketid er blitt begrenset i flere omganger de siste årene.