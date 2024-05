I tillegg blir sportsmotorsykkelen med over 190 hestekrefter, og en toppfart på rundt 290 kilometer i timen, inndratt «til fordel for staten».

Mannen fikk tre måneders strafferabatt for å ha tilstått råkjøringen, og for at han samtykket til at saken gikk som en tilståelsessak.

– Dette er meget grove trafikkovertredelser som har medført stor risiko både for føreren og andre i trafikken. Saken er blant de groveste av sitt slag i Norge, sier politiadvokat Jacob Bergh.

Det var Nordlys som først omtalte dommen.

Politiet fant videoene

Det var mannens kjøring i Sørkjostunnelen i Troms i september 2022 som førte til at politiet startet etterforskning. Det skjedde etter at han publiserte en video av kjøringen på TikTok.

– Politiet klarte å finne ut hvem som hadde lagt ut videoene, og hvem som kjørte, sier politiadvokat Bergh.

Politiadvokat Jacob Bergh swier at dette er meget grove trafikkovertredelser. Foto: Kristina Kalinina / NRK

Flere tilfeller

Mannen brukte et hjelmkamera til videoen, der man ser at speedometeret på motorsykkelen viste 265 km/t. Retten retten har i dommen trukket 10 prosent av på farten i alle tilfellene av råkjøring.

– Fordi saken er så alvorlig, er også straffen streng. Som utgangspunkt fant retten at 1 år og 3 måneder fengsel var riktig straff, men at domfelte skulle få strafferabatt for å tilstå og samtykke til at saken gikk som tilståelsesdom, sier Bergh.

Under etterforskningen fant politiet videoopptak av alle de andre tilfellene der mannen nå er dømt for råkjøring.

Ved ett av de andre tilfellene kjørte tiltalte forbi et vogntog, og akselererte til speedometeret på MC-en viste 197 km/t i en 80-sone.

I videoen viser speedometeret over 260 km/t. Foto: Skjermdump fra video

– Svært stor risiko

Nord-Troms og Senja tingrett bruker sterke ord i karakteristikken av mannen kjøring:

«Videoene av kjøringen viser at kjøringen blant annet har skjedd på smale veier med avkjørsler til private boliger, med biltrafikk i begge retninger. Flere av fartsovertredelsene skjedde mens siktede kjørte på bakhjulet, herunder kjøring i 158 km/t i 70-sone. I videoene deltar siktede også i kappkjøring. Siktede har ved kjøringen demonstrert en ekstraordinær risikovilje. Han har utsatt både seg selv og andre for svært stor risiko.», heter det i dommen.

Mannes forsvarer, Anthony Christopher Caffrey, sier til VG at hans klient ikke ønsker å kommentere saken.

– Han har gjort det han har gjort og tar sin straff for det, sier Caffrey til avisen.

– Det er lite rettspraksis i slike saker. Det gir utslag i en straff som fremstår streng og spesiell sammenlignet med andre lovbrudd. Jeg synes det er problematisk.