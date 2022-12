Mener avdøde i Troms forsøkte å drepe politiet: – Dette er et stygt påvirkningsforsøk

Det var natt til fredag 9. desember at Hans Arne Nystad (49) ble skutt og drept av politiet i Lavangen i Troms.

Politimester Astrid Nilsen forklarte etter hendelsen at den politiansatte som løsnet en rekke skudd mot hjullasteren som Nystad satt i, gjorde det fordi vedkommende følte det var en livstruende situasjon.

Siktelsen fra politiet er dermed i tråd med forklaringen til de ansatte som var på stedet. Det var avisa Nordlys som først meldte om siktelsen. Politiet bekrefter også dette overfor NRK.

Politiet løsnet «et større antall skudd» mot mannen, ifølge Spesialenheten. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Det at situasjonen ble oppfattet som livstruende, skal også være årsaken til at politiet har tatt ut siktelsen om drapsforsøk mot Nystad.

– Det er fordi det er benyttet tvangsmidler i saken overfor avdøde, som gjør at han automatisk har status som siktet, sier politiadvokat Ronny Jørgensen.

Han sier politiets foreløpige funn i saken peker på siktelse som en riktig vurdering.

Selve tjenesteutførelsen etterforskes av spesialenheten.

Den politiansatte som løsnet skudd er på sin side mistenkt etter straffelovens § 274 om grov kroppsskade.

Som følge av den ferske siktelsen mot den avdøde mannen, har de to politifolkene fått tildelt en bistandsadvokat. NRK har foreløpig ikke lykkes med å komme i kontakt med ham.

Politibilen ble veltet over på siden under konfrontasjonen. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Elden: – Stygt påvirkningsforsøk

John Christian Elden er bistandsadvokaten til den avdøde mannens tre voksne barn. Han mener siktelsen fra politiet er «svært betimelig».

– Det virker som et desperat forsøk på å påvirke spesialenheten i sitt arbeid. Og også litt absurd at de mener det er sannsynlig at en som sitter i en hjullaster uvæpnet skal ha drapsforsett, mens en som avfyres 19 skudd mot han og dreper han, ikke skjønte at han ville dø og derfor bare er mistenkt for kroppsskade.

– Dette er et stygt påvirkningsforsøk, sier Elden til NRK.

Elden fortalte tidligere denne uken til NRK at Spesialenheten på eget initiativ tok kontakt med retten, og mente at saken er så alvorlig og spesiell at han bør være bistandsadvokat for alle de tre barna til avdøde.

John Christian Elden er bistandsadvokat for etterkommerne til avdøde i saken. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Dette skal ha skjedd

Konfrontasjonen skal ha oppstått etter at helsepersonell ble tilkalt til stedet. De skal ha bedt om bistand fra politiet, som var først på stedet.

Spesialenheten skrev onsdag i en pressemelding at den nå avdøde 49-åringen befant seg i førerhuset i hjullasteren på gårdstunet.

– Hjullasteren kom i kontakt med politibilen slik at denne veltet. Den ene tjenestepersonen satt inne i politibilen da dette skjedde. Den andre tjenestepersonen, som hadde beveget seg ut av politibilen, har med sitt tjenestevåpen løsnet skudd som har truffet avdøde.

Kommunen Lavangen i Troms har i underkant av 1000 innbyggere. Foto: Bjørn Rasch Tellefsen

– Det ble avfyrt et større antall skudd, heter det i pressemeldingen.

Tjenestepersonen som har avfyrt skudd er mistenkt i saken, skriver enheten på sine nettsider.

Dette er Spesialenheten: Ekspandér faktaboks Spesialenheten for politisaker ble opprettet 1. januar 2005.

De har som oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

Enheten er ikke en del av politiet, men en uavhengig organisasjon som administrativt er underlagt Justisdepartementet og faglig underlagt Riksadvokaten.

Består i regionale etterforskningsavdelinger samt en sentral ledelse og stab i Hamar.

I tråd med Spesialenhetens mandat skal alle saker hvor noen dør eller blir alvorlig skadet som følge av politiets tjenesteutførelse etterforskes. Kilde: Spesialenheten

Holdt ett minutts stillhet

Torsdag var det styremøte i Lavangen kommune. Der tok politikerne seg tid til å markere hendelsen som har preget bygda den siste uka. I underkant av 1000 mennesker bor i kommunen.

Ordfører i Lavangen, Hege Beate Rollmoen (Ap), sier innbyggerne er preget. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Jeg ber om at vi alle reiser oss, og at vi til minne om Hans Arne har ett minutts stillhet, sa ordfører Hege Beate Rollmoen da hun innledet møtet.

Hun sier det blir en annerledes jul for mange i år.

– Det ligger i bakhodet hele tida. Vi får med oss oppslagene i media hver dag. Det gjør noe med oss, sier Rollmoen til NRK.