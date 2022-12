Spesialenheten for politisaker startet 9. desember sin etterforsking av hendelsen der en mann ble skutt og drept av politiet i Troms.

Spesialenheten skriver i en pressemelding at hendelsen inntraff mellom kl. 01 og 02 natt til fredag 9. desember, etter at en politipatrulje med to tjenestepersoner var kommet til stedet i en politibil.

Den nå avdøde personen befant seg i førerhuset i en hjullaster på gårdstunet.

– Hjullasteren kom i kontakt med politibilen slik at denne veltet. Den ene tjenestepersonen satt inne i politibilen da dette skjedde. Den andre tjenestepersonen, som hadde beveget seg ut av politibilen, har med sitt tjenestevåpen løsnet skudd som har truffet avdøde.

– Det ble avfyrt et større antall skudd, heter det i pressemeldingen.

Tjenestepersonen som har avfyrt skudd er mistenkt i saken, skriver enheten på sine nettsider. Mistenktstatusen er rutinemessig i en slik etterforskning, og ikke spesielt for denne saken.

Dette er Spesialenheten: Ekspandér faktaboks Spesialenheten for politisaker ble opprettet 1. januar 2005.

De har som oppgave å etterforske saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

Enheten er ikke en del av politiet, men en uavhengig organisasjon som administrativt er underlagt Justisdepartementet og faglig underlagt Riksadvokaten.

Består i regionale etterforskningsavdelinger samt en sentral ledelse og stab i Hamar.

I tråd med Spesialenhetens mandat skal alle saker hvor noen dør eller blir alvorlig skadet som følge av politiets tjenesteutførelse etterforskes. Kilde: Spesialenheten

– Tas på alvor

Det var bonden Hans Arne Nystad (49) som døde under hendelsen. Det bekreftet bistandsadvokat for hans tre barn, John Christian Elden, tirsdag kveld.

Det skal ha vært Nystad selv som kontaktet Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), ifølge kilder som VG har snakket med.

Det var Hans Arne Nystad som døde i Lavangen natt til fredag. Han var en lokal bonde. Foto: privat

Ifølge Elden har Spesialenheten på eget initiativ tatt kontakt med retten, og ment at saken er så alvorlig og spesiell at han bør være bistandsadvokat for alle de tre barna til avdøde. Ingen av dem er mindreårig.

– Vi oppfatter det som at de tar saken på stort alvor, slik saken fortjener, sier Elden.

Elden sa mandag til NRK at han kommer til å følge etterforskningen nøye og at det fortsatt mangler en del informasjon.

– Det virker som en relativt overdreven situasjon, men vi vet ikke hvorfor dette angivelig var nødvendig, sa Elden mandag.

Video viser en rekke kulehull på hjullaster, etter at mann ble skutt av politiet i Lavangen. Du trenger javascript for å se video. Video viser en rekke kulehull på hjullaster, etter at mann ble skutt av politiet i Lavangen.

Spesialenheten sier de vil fortsette sitt arbeid med å avklare hva som skjedde, og vurdere om det er begått noe straffbart. Noe av det mest sentrale blir å finne ut av om skytingen var nødvendig og forsvarlig, og om det forelå en nødvergesituasjon, skriver de.

– Saken er prioritert, og det gjenstår fortsatt mye etterforsking som vil pågå i flere uker fremover. Dette innbefatter blant annet videre tekniske undersøkelser og avhør.

Enheten skriver videre at de jobber med å innhente informasjon om andre bakenforliggende forhold som utløste at politiet ble tilkalt til stedet.

Mange i lokalsamfunnet i Lavangen har satt ut tente lys og blomster etter politiskytingen. Like under tusen mennesker bor i kommunen. Foto: Malin Straumnes / NRK

Skal obduseres

Spesialenheten får bistand fra Kripos og Troms politidistrikt i etterforskningen av saken.

– Etterforskingen rettes inn mot å avklare hendelsesforløpet og nærmere omstendigheter rundt politiets tjenesteoppdrag, skrev enheten på sine nettsider før helgen.

I saker der personer dør eller blir alvorlig skadet i møte med politiet skal alltid etterforskes. Spesialenheten har sendt egne etterforskere til Troms, blant annet for å gjøre avhør av de involverte politifolkene.

Bildet viser blant annet en rekke kulehull i døra på hjullasteren som den avdøde mannen satt i. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– I en sak som dette er det viktig å få både opplysninger fra de som har vært involvert, men også å gjøre den rent kriminaltekniske gjennomgangen av åstedet, har etterforskningsleder Halvor Hjelm-Hansen tidligere fortalt til NRK.

– Vi har prioritet på saken, og vil prøve å få oppklart dette og finne ut om det er begått noe straffbart gjennom det som har skjedd, og til slutt hvordan saken skal vurderes påtalemessig, har Hjelm-Hansen forklart.

Det er også varslet at den avdøde mannen vil bli obdusert. Det er foreløpig ikke klart når en foreløpig obduksjonsrapport vil foreligge.