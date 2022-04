Varetektsfengsling innebærer at den som er siktet i en sak settes i fengsel før straffesaken mot ham starter.

For at en siktet skal bli varetektsfengslet, må det være skjellig grunn til å mistenke han eller henne for en straffbar handling som kan medføre fengsel i mer enn seks måneder. "Skjellig grunn" betyr at det må være mer sannsynlig at siktede har gjort det han beskyldes for, enn det motsatte.

I tillegg må minst én av disse grunnene være til stede:

Fare for at han rømmer og ikke møter til rettssaken

Fare for at han ødelegger bevis, for eksempel ved å kontakte og påvirke vitner, truer vitner eller tilpasser sin forklaring til andres forklaringer

Sterk fare for gjentakelse av straffbare handlinger

Siktede selv ber om å bli varetektsfengslet

Det er politi og påtalemyndigheten som vurderer om varetekt er ønskelig og om vilkårene i forhold loven er oppfylt. Anmodning om varetektsfengsling fremmes for tingretten, og den pågrepne må fremstilles for retten senest tre dager etter pågripelsen. Tingretten fastsetter tidsrammen for fengslingen og hvilket kontrollnivå som skal etableres.

Kilde: Norges domstoler.