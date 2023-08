Mannen fra Troms ble pågrepet 1. august. Han er siktet for grovt bedrageri, og han er i Nord-Troms og Senja tingrett varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud.

Ifølge fengslingskjennelsen er beløpet han har unndratt fra Hurtigruten rundt 377 000 euro, som etter dagens kronekurs er om lag 4,2 millioner norske kroner.

Siktede har erkjent forholdene han er siktet for.

Mannen er suspendert fra jobben i Hurtigruten. Han har forklart seg om hvordan han har fått tilgang på pengene, hvordan pengene er brukt og hvor de resterende pengene er, ifølge kjennelsen.

I fengslingskjennelsen kommer det også frem at mannen er samarbeidsvillig med tanke på å få overført det resterende beløpet til politiet.

Tatt beslag i elektronikk

Hurtigruten sier til NRK at de ikke ønsker å uttale seg i saken fordi det er en politisak.

Politiadvokat Joachim Staff i Troms politidistrikt viser til fengslingskjennelsen, og sier til NRK at han ikke ønsker å gå ut med mer informasjon av hensyn til etterforskningen.

Tingretten mener at vilkårene for fengsling på bakgrunn av bevisforspillelse er oppfylt.

Retten mener det er en reel fare for at det er forhold i saken som ikke er avdekket, og siktede vil forsøke å skjule.

I kjennelsen står det at: «På spørsmål om politiet kommer til å finne mer, svarer siktede at vi alle er mennesker, finner politiet mer får man bare ta det deretter. Det meste er digitale spor, og det har politiet.»

Ifølge kjennelsen mener også retten at det er en reel fare for at siktede vil benytte muligheten til å fjerne elektroniske spor, om han blir løslat.

Politiet har tatt beslag i siktedes mobil og PC.

Mannens forsvarer, advokat Johanne Grue Reiten ved Elden advokatkontor i Troms, sier til NRK at hun ikke har noe hun ønsker å legge til, utover det som fremgikk i torsdagens fengslingsmøte.

Tidligere domfelt

Siktede ble domfelt i 2020 for å ha svindlet sin forrige arbeidsgiver for et millionbeløp.

Under etterforskningen av den forrige straffesaken ble det oppdaget nye straffbare forhold, står det i kjennelsen.

Mannen ble da dømt til å betalte et betydelig erstatningsbeløp og fengsel i to år og tre måneder

I saken han nå er siktet i har den første overføringen av et pengebeløp skjedd kun tre dager etter prøvetiden fra den forrige dommen utløpte.

«Retten mener på denne bakgrunn at også det spesielle fengslingsvilkåret om unndragelsesfare er oppfylt.», skriver de i kjennelsen.