Ambulansepersonell rykket til stedet, hvor en mann i 50-årene ble erklært død.

– Politiet har i natt vært på stedet og gjort innledende undersøkelser. Sak opprettet og hendelsen etterforskes videre, skriver politiet i en melding på X.

Operasjonsleder i Troms politidistrikt, Lennart Steffensen, opplyser at politiet ble varslet sent om ulykka, men at de har vært på stedet.

– Vi har gjort åstedsundersøkelser samt intervjuet vitner, men det er for tidlig å konkludere med et hendelses forløp, sier operasjonslederen til NRK.

Til Framtid i Nord sier politiadvokat Bent Strand at de i formiddag fløy ut med etterforskere til stedet for å avhøre vitner og danne seg et bilde av det som har skjedd.

Jobber med å sette kriseteam

Ordfører i Kvænangen, Kai Petter Johansen, sier til NRK at kommuneledelsen ble kjent med den tragiske hendelsen i morgentimene tirsdag.

Han bekrefter at de pårørende er varslet.

– Det er en forferdelig tragedie. Det er en person i sin beste alder som har forulykket. Det som har skjedd preger lokalsamfunnet og hele kommunen, sier Johansen.

Kommunens kriseteam jobber med å ivareta de pårørende og øvrige berørte etter ulykka.

Ordfører i Kvænangen kommune, Kai Petter Johansen. Foto: Bernt Olsen / Bernt Olsen

– Det er ei lita bygd som er rammet. Vi har dialog med pårørende og de som er i bygda. Vi ser nå etter muligheter for å opprette en møteplass for de som trenger det, sier ordføreren.

Johnsen sier at de gjør det i dialog med pårørende.

– Vi tenker først og fremst på de nærmest, og ivaretar dem. Vi vurderer fortløpende behovet for å assistere de som er berørt.

Flere dødsulykker med snøskuter i Toms

Så sent som mandag gikk politiet i Finnmark ut og oppfordrer innbyggerne til å ta det rolig på skuter denne påsken.

Kvænangen er den nordligste kommunen i Troms, og grenser til Finnmark.

Den alvorlige snøskuterulykka i Kvænangen er ikke den første snøskuterulykka med dødelig utfall i kommunen. I 2011 omkom en 18 år gammel ung mann i ei skuterulykke. Samme år omkom en 28-åring fra Lyngen, og dette året var det totalt åtte som mista livet i ulykker med snøskuter.

Troms fylke har også vært rammet av flere dødsulykker med snøskuter de senere årene. I april 2022 omkom en mann etter ei ulykke i Salangen.

I 2020 døde en mann i 30-årene etter ei skuterulykke på kommunegrensa mellom Senja og Målselv kommune.

I januar 2019 døde en 16-åring i ei skuterulykke i Balsfjord. Samme år døde en 22-åring etter å ha blitt tatt snøskredet på en skutertur på et fjell som ligger ved kommunegrensa mellom Balsfjord og Målselv. Begge var menn.

I mars 2018 døde en 35-åring mannlig skuterfører etter å ha blitt tatt av snøskred i Nordreisa.

I januar 2016 tidligere omkom en mann på 60 år i ei ulykke i Balsfjord. Han var del av et skuterfølge med utenlandske turister.

I mars 2014 omkom en mannlig skuterkjører i slutten av 20-årene etter å ha blitt tatt av snøskred nord for Brennmotinden i Balsfjord.

I 2013 omkom tre menn i 30-årene etter å ha blitt tatt av snøskred i Tromdalen på Senja. Det skjedde på dagens dato. De var på skutertur i dalen, da skredet gikk.

Samme år omkom en 21-åring i ei skuterulykke i Skjervøy kommune.