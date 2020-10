Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har rustet oss for å gå om bord og teste hele besetningen når de kommer til Tromsø mandag. Så får testresultatene vise hva som blir veien videre, sier Øyvind Benjaminsen, fagleder for Koronasenteret i Tromsø kommune.

En tråler er nå på vei til Tromsø med forventet ankomst mandag. Av besetningen på 14 personer har tolv av dem symptomer på koronasmitte.

UNN er informert

Tromsø kommune jobber søndag med å få all den informasjonen de trenger om personene om bord.

– Det er alt fra navn og nummer, hvilke symptomer de har, når de fikk det og hvilke bevegelser de har gjort i den aktuelle perioden, dersom det skulle vise seg at de er smittet av koronaviruset, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen, som understreker at ingen om bord i tråleren har fått bekreftet koronasmitte ennå.

Kommunen kan foreløpig ikke si noe om hvor tråleren kommer fra, men den gikk ut fra Tromsø i midten av september og har ikke vært til kai andre steder.

– Dersom det skulle vise seg at noen om bord er smittet, vil de bli tatt av båten for å bli satt i isolasjon. Hvis ikke alle om bord tester positivt, da, sier Kristoffersen.

Hun har vært i kontakt med akuttavdelingen på Universitetssykehuset Nord-Norge for å informere dem om situasjonen.

– Det er for at de skal være klar over hva som kommer. Vi kan ikke sette i gang så mye før vi vet hva vi har med å gjøre, sier Kristoffersen.

ERFARING: Leder for Koronasenteret i Tromsø, Øyvind Benjaminsen, sier de begynner å få god erfaring med smitte om bord på skip som kommer til Tromsø. Foto: Oda Viken / NRK

Flere skip med koronasmitte

Tromsø er én av tre norske havner som er utpekt som beredskapshavn, også kalt IHR-havn. Sammen med Bergen og Oslo, skal Tromsø havn være rustet for å ta imot båter med mye koronasmitte om bord.

Ifølge lederen for Koronasenteret i Tromsø, Øyvind Benjaminsen, er det derfor tråleren nå kommer tilbake til Tromsø.

– Vi begynner å få god erfaring på båter med mistanke om eller faktisk koronasmitte, sier Benjaminsen.

Tromsø har håndtert smitteutbruddet på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen». I tillegg har flere andre skip lagt til kai i byen med koronasmitte. Senest i forrige uke kom den russiske tråleren «Obeljaj» kom til Tromsø med 24 koronasmittede om bord.