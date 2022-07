– Vi har funnet det vi mener er båten mannen dro ut med. Den mangler motor og har tydelige tegn på at noe har skjedd, sier redningsleder Raymond Prestøy ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Politiet skriver på Twitter at mannen dro ut fra Mehamn onsdag 29. juni i en liten fiskebåt. Det var sivile som fant den og meldte ifra til politiet. Mannen er fortsatt savnet.

Starter søk på land

Det drives akkurat nå søk over stort sett hele Nordmannsetfjorden med et redningshelikopter fra Banak, et kystvakskip og ei redningsskøyte. Nå er også mannskap på vei ut med kystverket for å gjennomføre strandssøk.

– Mannskapet vil drive søk på land i langs hele fjorden og videre til Kamøynæringen, i tilfelle mannen har kommet seg i land. Dette er imidlertid et vanskelig område, og det vil ta tid å få dekket hele strekningen, sier Prestøy til NRK.

Like etter 18:00 i kveld, melder politiet at de har funnet ei jakke.

– Vi har funnet det vi tror kan være mannens ytterjakke. Denne ble funnet i Vedvika , og vi har nå opprettet en søkesone her, sier operasjonsleder Tarjei Leinan Mathisen til NRK.