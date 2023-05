Kupa inngår rammeavtale med Equinor

Harstad-selskapet Kupa har inngått ny rammeavtale med Equinor. De skal nå tilby en rekke tjenester innenfor prosjektutvikling og prosjektledelse til bedrifts-naboen i Kaarbøbygget.

– Avtalen bekrefter at vi har vært en verdifull partner for Equinor over lengre tid, sier administrerende direktør i Kupa, Hilde Svenning.

Rammeavtalen er treårig med mulighet for forlengelse på inntil to år.

– Dette er en kjempemulighet og en viktig milepæl for oss.