Finnmarkingen Kristin Harila har siden 28. april i år klatra 12 av verdens høyeste fjell, alle over 8000 meter.

Klarer hun to til innen 2. november, setter hun sammen med sitt team Dawa Ongju Sherpa og Pasdawa Sherpa, verdensrekord.

Ingen har da klart dette raskere, men hindrene er ikke bare verdens farligste fjell. Mangel på kinesisk visum, gjør at hun nå har bestemt seg på å nå fjelltoppen Cho Oyu på 8201 meter, fra Nepal.

Kristin Harila gjør seg klar for å klatre en rute opp Cho Oyu som aldri er blitt gjort før. Foto: Sandro Gromen-Hayes

Ekstrem snøskredfare

Fra Katmandu i Nepal forteller Kristin at de er klar over at det sannsynligvis er veldig mye vanskeligere å bestige dette fjellet fra Nepal enn fra Kina.

– Det har kommet store mengder snø i det siste. Vi vet at skredfaren er ekstrem, sier Harila.

I fjellmassivet på nepalsk side har det i det siste gått flere store snøskred.

Teamet til Harila er kjent med at to har mistet livet i snøskred. Flere er blitt skadd.

I Norge følges Harila sitt rekordforsøk av erfarne klatrere som mener kvinnen fra Vadsø tar sporten til et ekstremt nivå.

Vadsøværingen Kristin Harila har tidligere besteget Mount Everest. Foto: Privat

Vet ikke hva som venter i fjellet

Finnmarkingen mener at å klatre ei rute som ingen har gjennomført før, byr på helt spesielle utfordringer. Teamet kan ikke støtte seg på erfaringer fra andre klatrere, som de har gjort under tidligere tindebestigninger.

Ifølge Kristin Harila har ingen før klatra de siste vel 800 høydemeterne mot toppen. Harila og sherpaene vil blant annet bruke drone for å undersøke hvor det er mulig å finne en trasé i fjellet.

– Vi vet jo ikke hva vi kommer til å møte der oppe, og hvordan det kommer til å være. Det blir mye mer usikkerhet om dette. Ruta som vi har plukket ut ser ut til å være veldig, veldig vanskelig, sier Harila.

– Det vil bli mye mer teknisk klatring enn i de mange andre fjellene som vi har klatret i.

Teknisk klatring betyr at de klatrer på rent fjell uten å kunne bruke stegjern i snø og is.

Sammen med Dawa Ongju Sherpa og Pasdawa Sherpa vil hun prøve å redusere risikoen der det er mulig.

– Vi hadde klart gått inn for å klatre fra den andre siden, hvis vi hadde fått den kinesiske visumtillatelsen.

Planen til Harila Ekspandér faktaboks FASE 1: NEPAL Annapurna I, 8091 moh., besteget 28. april. Dhaulagiri, 8167 moh., besteget 8. mai. Kanchenjunga, 8586 moh., besteget 15. mai. Mount Everest, 8849 moh., besteget 22. mai. Lhotse, 8516 moh., besteget 22. mai. Makalu, 8463 moh., besteget 27. mai. FASE 2: PAKISTAN Nanga Parbat, 8126 moh., besteget 1. juli. K2, 8611 moh., besteget 22. juli. Broad Peak, 8051 moh., besteget 28. juli. Gasherbrum II, 8080 moh., besteget 8. august. Gasherbrum I, 8035 moh., besteget 11. august. FASE 3: TIBET/NEPAL Manaslu, 8156 moh., besteget 22. september. Cho Oyu, 8201 moh., planlagt oktober. Shishapangma, 8013 moh., planlagt oktober.

– Harila er eksepsjonell og ekstrem

Den erfarne fjellklatreren Stein P. Aasheim besteg, i den aller første norske ekspedisjonen, Mount Everest i 1985. Han er full av beundring for Harila.

– Det er imponerende det Kristin holder på med. Det å klatre en rute opp Cho Oyu, som ingen andre har gjort, hever nivået fra der hun er nå, som allerede er ganske høyt, til et helt nytt nivå.

Den erfarne norske klatreren Stein P. Aasheim mener Harila klatremessig er i ferd med å komme opp på et helt nytt nivå.

Aasheim mener Harila har en fysikk og en evne til å akklimatisere seg som er eksepsjonell og ekstrem. Han legger også vekt på at finnmarkingen håndterer de store utfordringene med organisering som for eksempel logistikk og sponsing.

Aasheim synes også det er flott at Harila framhever innsatsen til sherpaene som er med henne.

– Det er helt åpenbart at hun har stor nytte av to-tre av de beste sherpaene i verden. Så vidt jeg kan skjønne, så gir hun dem ros ved enhver anledning. Hun legger ikke skjul på at hun er prisgitt og takknemlig for den innsatsen og den kompetansen som sherpaene har opp i dette.

I løpet av et par dager kommer nå Kristin Harila og hennes team til å reise til basecamp for bestigning av Cho Oyu.