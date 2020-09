– Da brannene brøt ut ble det forvirring og kaos, og mange begynte å flykte opp i fjellene, mens andre familier tok seg gjennom landsbyen Moria. Da de begynt å på veien mot Mytilini ble de stoppet av politiet, sier Macropoulou.

Hun bor i hovedstaden Mytilini på den greske øya og har jobbet som fikser for NRK på Lesvos.

For øyeblikket er det ingen som får gå nær Karatepe, som er der migrantene holdes innesperret. Ikke engang bistandsorganisasjoner eller de som distribuerer mat, forteller Stella Macropoulou.

En video tatt av en greker i området viser migranter som tar seg gjennom Moria for å komme unna den brennende leiren, før de blir stanset.

Får ikke hjelpe

Politiet har sperret av et stort område utenfor, så migrantene ikke kan ikke dra noe annet sted. Det er satt opp veisperringer slik at hjelpearbeidere ikke får tilgang til å hjelpe.

Det forteller Magnus Svensson, som er prosjektkoordinator i den frivillige hjelpeorganisasjonen Dråpen i havet i Moria-leiren.

De som er der for å hjelpe er svært frustrerte er frustrerte, og foreløpig er det lite offisiell informasjon om hva som skjer.

Moria-leiren på den greske øya Lesvos er helt nedbrent. Foto: Wave Of Hope

– Det er veldig skremmende. De er ikke bare flyktninger og asylsøkere. Dette er mennesker vi kjenner. Det er veldig vanskelig. Vi vet ikke hvordan vi skal nå dem eller hvordan de har det.

I to år har Dråpen i havet vært inne i leiren for å hjelpe særlig barn uten familie i leiren. Men de siste uken har leiren vært stengt på grunn av koronasmitte. De har prøvd å hjelpe utenfra, med distribusjon og donasjoner.

Magnus Svensson, prosjektkoordinator i Dråpen i havet i Moria-leiren. Foto: Giulia Scavuzzo

– Det har vært ekstremt frustrerende å ikke få tilgang. Særlig fordi de er barn. Det er veldig få voksne til å hjelpe barna inne i leiren. Bare det mest prekære har fått tilgang, distribusjon av mat og noen leger.

Svensson er særlig bekymret for avdelingen Safe Zone. Der bor de mest utsatt flyktningbarna, omkring 80 barn i alderen 10–15 år. Brannen har totalskadet avdelingen.

– Det var fryktelig for dem allerede som det var. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, det er vanskelig, sier Svensson.

Familier med barn sover på gaten etter at Moria-leiren brant ned. Over 12.000 mennesker har nå ikke noe sted å være. Foto: Manolis Lagoutaris / AFP

Når dokumentene brenner opp

– Akkurat nå vet vi ikke alle konsekvensene, men vi vet at folk er livredde og at unger har flyktet for livet.

Katrin Glatz Brubakk er barnepsykolog og lektor ved NTNU, og har jobbet mye med traumatiserte flyktninger.

Hun har vært flere ganger i flyktning- og migrantleiren Moria på oppdrag for Leger uten grenser. Hun skulle vært der nå om det ikke hadde vært for koronaen.

Klokka 06 i dag tidlig våknet hun til nyheten om brannen i leiren.

Katrin Glatz Brubakk er psykologspesialist og har jobbet med barn i Moria-leiren på oppdrag for Leger uten grenser. Foto: Morten Andersen / NRK

– Det bildet jeg ikke greier å få ut av hodet er alle disse livredde barna som jeg har møtt så mange ganger og som må være så uendelig redde nå. Det gjør vondt å tenke på, sier Brubakk, og klarer ikke holde tilbake tårene.

De hun har snakket med frykter også for framtida på lang sikt. Alle papirene deres er brent opp, slik at det som skulle dokumentere hvorfor de søker asyl også er borte.

Barn på bar bakke i Moria etter at flyktning- og migrantleiren brant ned. Foto: Angelos Tzortzinis / AFP

– De har flyktet for livet, de har mistet alt de eier og har, de er bekymret for det akutte, de vet ikke hvor de skal sove i natt, de vet ikke hvordan de skal få tak i mat. Alt er borte, sier Brubakk.

Det å holde dem blokkert rett ved dette, er bare å forlenge traumetriggerne og de potensielle skadene vil bare øke, mener psykologen.

Grekerne er rasende

Stella Macropoulou bor i Mytilini på Lesvos. Folk på den greske øya er rasende over hvordan myndighetene håndterer migrantkrisen, forteller hun. Foto: Privat

– Grekerne er rasende. Sannheten er at situasjonen er ute av kontroll. Det har vært protester fra lokalbefolkningen, så det er mye sinne og mistillit til myndighetene allerede, forteller Stella Macropoulou til NRK.

Det er full forvirring om hvordan brannene startet. Noen sier de var påsatt av fascister. Andre sier migranter i leiren tente på for å legge press på myndighetene for å få dem til å handle raskt.

Det har ganske ofte vært branner i leiren det siste halve året. I tillegg har det vært noen skogbranner i området i det siste.

– Men uansett hvordan man snur og vender på det, er det et resultat av en feilslått politikk. Behandler du folk inhumant lenge nok, så eksploderer det, sier Brubakk.

En familie sover på en parkeringsplass etter at migrantleiren Moria brant ned. Foto: Elias Marcou / Reuters

Hvis det er fascister er det et resultat av frustrasjonen som lenge har vokst i Hellas, mener Brubakk: – De føler seg forlatt og at Europa ikke bryr seg.

Europakomissær Ylva Johansson sa onsdag morgen at EU vil finansiere transport av 400 enslig mindreårige fra Moria-leiren til det greske fastlandet.

Også Tyskland har denne morgen gått ut og oppfordret alle EU-stater til å hente ut migranter etter brannen i Moria-leiren.

I dag sa statsminister Erna Solberg at Norge skal få fortgang i prosessen med å hente ut 50 personer fra Moria-leiren.