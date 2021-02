Kombinasjonen tannfestesykdom og covid-19 kan være ekstra alvorlig

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I tannlegestolen hos Oris Dental i Harstad sitter en gapende Ken-Rune Berg. Han er en av svært mange som lider av periodontitt, eller den litt mer folkelige betegnelsen, tannfestesykdom.

– For å si det enkelt, rundt halvparten av verdens voksne del av befolkningen har en eller annen form for tannfestesykdom, sier tannlege Tore Berset, mens han pirker seg fram mellom tennene til pasienten.

Det er en fersk studie publisert i Journal of Clinical Periodontology som utgis av European Federation of Periodontology (EFP), som nå vekker oppsikt.

– Resultatene av studien antyder at betennelser i munnhulen kan føre til at koronaviruset blir mer aggressivt. Oppfølging av munnhygienen bør være en del av helseanbefalingene for å redusere risikoen for alvorlig covid-19-sykdom.

Det sier professor Lior Shapira, president for EFP. Det er Den norske tannlegeforening som skriver dette.

Ken-Rune Berg sjekker tannkjøttet minst to ganger årlig. Foto: Martin Mortensen / NRK

Økt dødelighet

Ken-Rune Berg har en mild form for periodontitt. Men han er likevel i risikogruppen hvis han skulle få covid-19.

Studien med over 500 deltakere viser at koronapasienter med tannfestesykdom hadde 3,5 ganger økt sannsynlighet for å bli lagt inn for intensivbehandling.

4,5 ganger økt sannsynlighet for å trenge ventilator, og nesten 9 ganger økt sannsynlighet for å dø, sammenlignet med dem uten tannfestesykdom.

– For det første syns jeg det er alvorlig. Det gjør jeg jo. Samtidig er jeg såpass trygg på den behandlingen jeg får. Så lenge tannlegen er oppdatert, føler jeg meg i de beste hender, sier Berg.

Ikke overraskende

Spesialist i periodonti og førsteamanuensis ved institutt for klinisk odontologi ved UiT Norges arktiske universitet, Anne M. Gussgard, er ikke overrasket over funnene.

Gussgard mener studien er viktig. Hun sier det er flere sammenhenger mellom periodontitt og andre sykdommer.

Anne Margrete Gussgard, ekspert på periodontitt. Foto: UiT

– Det er slik at går du med en kronisk infeksjon i munnhulen, så vil det påvirke resten av kroppen. Det vil påvirke hele immunforsvaret, slik at man er mer utsatt også for annen sykdom. Hvis det er slik at du allerede har en annen sykdom, som diabetes, så kan det være vanskelig å holde disse sykdommene i sjakk.

Viktig å følge med på symptomer

Både Anne M. Gussgard og Tore Berset sier man kan gå lenge med tannfestesykdom uten å merke det, men at det er symptomer som kan gå igjen.

Blødninger fra tannkjøttet og at det er hovent. Men mange kan gå rundt med lidelsen uten å merke noe som helst.

Ubehandlet vil tennene etter hvert løsne. Hvis den ikke blir behandlet, kan den spre seg til andre deler av kroppen.

Tannlege Tore Berset mener studien har mye for seg. Foto: Martin Mortensen / NRK

Studien som er gjort er den første, der kombinasjonen av betennelse i munnen og korona kartlegges.

Tannlege Tore Berset er ikke i tvil om at studien har mye for seg.

– For det første er det en ganske stor gruppe med moderat og til alvorlig tannfestesykdom som er med i studien. Og det er klart at når du drar sammenhengen mellom en kronisk betennelsestilstand i munnhulen, og at munnen og lungene er ganske nært plassert, så virker det som at tannfestesykdom i kombinasjon med korona kan gi en turboeffekt på komplikasjoner som går på det respiratoriske.

Anne M. Gussgard mener dette viser hvor viktig det er å ta tann- og munnhelse på alvor.

– Det er svært viktig å få sjekket tenner og munnhule regelmessig. Ikke bare for å sjekke om man har hull i tennene, men også for å se om det er sykdom i tennenes festeapparat, ellers i tannkjøtt, tunge og slimhinner. Kommer man til tannlege i tide, er det stor sjanse for å stanse videre sykdomsforløp, sier hun.