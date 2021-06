Kom til Norge for seks år siden, nå har hun kun seksere på vitnemålet

Skoleåret nærmer seg slutten, sommerferie står for tur og vitnemål deles ut.

Jovana Cvetković er opprinnelig fra Serbia og kom til Norge i 2015. Nå kan hun juble høyt over toppkarakter i alle fag. På beviset for fullført skolegang er det nemlig kun seksere å se, og sånt kommer ikke gratis.

– Det er viktig for meg å ikke gjøre noe halvveis. Du må legge inn 100 prosent innsats for å få noe til.

Det var iFinnmark som skrev om Jovanas imponerende resultater først.

Her er beviset på at Cvetković har bestått sin videregående utdanning med glans. Foto: Jovana Cvetković

Handler om balanse

Gjennomsnittlige standpunktkarakterer har blitt høyere og høyere de siste årene.

Gjennomsnittskarakteren øker i de fleste fellesfag og jenter har høyere snitt enn guttene. Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

I fjor var snittet - i fellesfag med 50 eller flere elever - 4,2.

Cvetković sier veien til toppkarakterer handler om det å sette seg mål. Motivasjon, ambisjoner og en god porsjon innsats er viktige ingredienser.

– Helt siden første året på videregående har jeg hatt høye mål. Planen min har nemlig vært å studere medisin.

Og nå er sjansen for å komme inn på drømmestudiet ganske stor. Veien hit har uten tvil bydd på harde tak, men Cvetković har ikke bare pugget, lest og gjort lekser.

– Jeg har også tatt meg tid til å trene og være sosial.

For å få til denne balansen, har planlegging vært avgjørende for Hammerfest-jenta med toppkarakterene. Hun kan også komme med et tips:

– Lekser blir lettere etter litt frisk luft og trening.

– 50 prosent av arbeidet består av god planlegging, røper Cvetković. Foto: Allan Klo / NRK

«HEI»

Bare seksere på et vitnemål etter endt videregående utdanning er imponerende nok i seg selv, men historien til Jovana Cvetković består av enda en bragd.

«Hei» var det eneste norske ordet hun kunne i 2015 da familien flyttet til Norge og Hammerfest.

– Men før vi kom til Hammerfest hadde vi bodd i både Bulgaria, Hellas og Serbia. Jeg kunne mange språk fra før av.

Å lære seg norsk gikk altså lekende lett, særlig etter at Cvetković hadde det grunnleggende på plass og kunne starte i en norsk klasse.

Og nå – med kun seksere å vise til på vitnemålet – er målet først og fremst å komme inn på medisinstudiet til høsten. Gjør hun det, er hun forberedt på å fortsette i samme tempo.

Men aller først skal arbeidsjernet Cvetković ta seg en velfortjent sommerferie.

– Det blir fantastisk. Jeg skal slappe av, trene og være med venner. Forberede meg til høsten, rett og slett.