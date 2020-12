– Så råttent som det er nå er det er ikke noe å ha, sier Knut Arnesen om isbjørnportalen utenfor Hammerfest rådhus.

Han bygde selv portalen i forbindelse med byens 200-årsjubileum i 1989, noe som vil si at den har stått ute i regn og vind i over 30 år.

Det har tæret på. Arnesen mener kommunen har vedlikeholdt portalen altfor dårlig.

Derfor vil han nå ha den vekk, og gjør gjerne jobben selv.

– I min verden ser det så ille ut at jeg har tilbudt kommunen å rive det vederlagsfritt, sier han.

Isbjørnportalen foran rådhuset i Hammerfest er ett av byens mest fotograferte motiv. Foto: ALLAN KLO / NRK

«Hammerfests allmektige kulturkonge»

I sin frustrasjon sendte Arnesen et brev til Hammerfest kommune hvor han spør om rådmann Leif Vidar Olsen er «Hammerfests allmektige kulturkonge».

I tillegg til vedlikeholdet, mener Arnesen at rådmannen har gjort endringer som ødelegger det opprinnelige uttrykket.

Rådmann Olsen har godkjent at området rundt isbjørnportalen skulle heves flere centimeter. Samtidig skal den lyses opp av lyskastere som Arnesen mener «blender halve rådhusplassen».

Rådmannen selv sier de har gjort dette fordi kommunen ønsker å fremheve kunsten.

Rådmann i Hammerfest kommune, Leif Vidar Olsen, mener endringene de har gjort er positive for Isbjørnportalen. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRK

– Det er jo det mest populære fotomotivet her i Hammerfest. Turistene står i kø for å ta bilder foran den. De sitter på isbjørnene og synes det er et kjempeflott motiv, noe vi ønsker å bevare, sier Olsen.

Og tilbudet fra Arnesen om å fjerne portalen vil ikke Olsen benytte seg av.

– Nei, det er vårt og ikke hans. Vi ønsker å male det opp og sette på det øret som mangler på den ene isbjørnen, sier rådmannen.

Olsen påpeker at de ikke har noen avtale med Arnesen om hvordan kunsten skal vedlikeholdes, men at det kanskje er noe de burde ha i tankene neste gang de kjøper kunst.

– Vi skal ta vare på alt. Det er ikke noen hensikt fra min side å ødelegge de uttrykkene han har vært med på å utvikle for kommunen, sier rådmannen.

Både isbjørnene og platået de står på begynner å vise tegn på slitasje. Foto: Allan Klo / NRK

Vedlikehold bør avtales

Ifølge konservator Fredrik Andreas Stadheim Qvale i KORO er dette et kjent problem.

Konservator Fredrik Andreas Stadheim Qvale mener det må være klart fra begynnelsen av hvordan kunstverk skal vedlikeholdes. Foto: KORO

– Man når et punkt hvor kunst har forfalt såpass mye at man må ta en beslutning på om man skal vedlikeholde det eller om man rett og slett må fjerne det, sier han.

KORO jobber for å ivareta offentlig kunst, og en underlagt Kulturdepartementet.

Qvale mener det alltid bør avtales på forhånd hvordan kunstverk skal vedlikeholdes for å unngå fremtidige konflikter.

Han påpeker at det ofte er personer i kommunene som får ansvaret for vedlikeholdet av kunstverk. Dette får de uten at de nødvendigvis har fått en innføring i hvordan det skal gjøres.

Dermed blir det heller ikke gjort i frykt for å ødelegge kunsten.

– Men jeg vil ikke fordele noe skyld her. Jeg vil heller si at det er ting man ikke tenkte på som man etter hvert ser konsekvensene av, sier han.

Én av isbjørnene har mistet ett øre samtidig som det mangler maling på treverket flere steder. Foto: Allan Klo / NRK

Lys til 300.000 kroner

Isbjørnportalen er ikke det eneste Arnesen er misfornøyd med.

Lysporten utenfor Fjordtun skole ser heller ikke ut slik han hadde planlagt.

– Kommunen har gjort det til en flat sak som jeg synes ser ille ut, sier Arnesen.

Det ble opprinnelig kjøpt inn et dynamisk lys til 300.000 kroner som kunne styres av barna ved skolen selv, men dette fikk ikke kommunen til å fungere. Disse lysene ligger nå på et lager hos kommunen.

Dermed satte kommunen opp en billigere lysvariant.

– Så den endringen har vi gjort, men fra mitt ståsted er ikke det noen vesentlig endring. Det som er viktig er at det er lys i portalen, sier rådmann Olsen.