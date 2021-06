Ordføreren i Vadsø, Wenche Pedersen, er knapp om ordene da NRK ringer like etter nyheten er sluppet.

– Jeg kjenner at jeg nesten får vondt i hjerte når jeg hører det her. Det er helt utrolig. Og 100 millioner er sinnssykt mye penger, sier en tydelig overrasket ordfører, Wenche Pedersen.

Mangemilliardær Jørgen Dahl er selv fra Vadsø og gir gaven via en nyopprettet stiftelse «Heia Vadsø». Gaven ble kjent på en pressekonferanse i Vadsø torsdag kveld.

Milliardæren Jørgen Dahl skal være kjøperen av gigantvilla på Bygdøy i Oslo. Foto: Heiko Junge / NTB

– Vi er en kommune som sliter, og som skulle ønske at vi hadde penger til både det ene og det andre som våres fantastiske lag og foreninger holder på med, forteller Pedersen som er helt sjokkert over gaven kommunen har fått.

Kultur- og idrett

Stiftelsen «Heia Vadsø» skal støtte kultur og idrett i kommunen. og har en kapital på 100 millioner kroner som skal deles ut over mange år.

Styrelederen i stiftelsen, Marit Magelssen Vambheim, forteller at de skal dele ut mellom to og 10 millioner i året til investeringer og drift i kultur og idrettslivet i kommunen.

Marit Magelssen Vambheim, styreleder i Heia Vadsø, forteller at hun ble helt overveldet da hun fikk vite om stiftelsen og har gledet seg til å fortelle det til alle. Foto: Louise Somby / Árvu AS

De tar imot søknader fra lag og foreninger i hele kommunen, og litt utenfor:

– Det er en åpning for at vi også kan støtte investeringsprosjekter i andre kommuner i Øst-Finnmark hvis det kommer Vadsø befolkning til gode, men primært er formålet å støtte kultur og idrett, aktiviteter og investeringer i kommunen, sier Vambheim til NRK.

Hun forteller at Vadsø alltid har vært en kommune som har veldig godt tilbud til barn og unge og voksne innenfor både kultur og idrett.

– Det at Jørgen Dahl har valgt akkurat kultur og idrett som målgruppa for den her stiftelsen sine penger – det er vi veldig glad for.

– Jeg tror det kommer til å ha stor betydning for vekst og bolyst, og trivselen for veldig mange barn og unge og voksne i kommunen vårres.

Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø, er knapp om ordene etter nyheten om at Dahl gir 100 millioner til kultur og idrettslivet i kommunen. Foto: Sidsel Vik / NRK

Allerede har styre i «Heia Vadsø» fått flere tilbakemeldinger og styrelederen forteller at de vet at det her kommer til å bety mye for Vadsø som kultur- og idrettsby.

Enorme muligheter

Ordføreren er sikker på at det her vil gi enorme muligheter for mange innenfor alle typer kulturaktiviteter.

– Man har nesten ikke ord for mulighetene det her kommer til å gi.

Pedersen er helt sikker på at de i styret i «Heia Vadsø» kommer til å få mer enn nok å gjøre da det er mange gode ideer rundt omkring.