Jonathan (16) er en del av en ny bølge: – Norsk spillerutvikling er inne i en revolusjon

Han er blant de aller yngste i Finnmarkshallen når kunstgresset er ryddet klar for en ny trening med Alta IF sitt A-lag.

– Jeg tenker at hver trening skal være min aller beste. Det skal ikke bare være nok en trening, men det skal bety noe.

Jonathan Vonheim Norbye er blitt et vanlig syn i backrekka til Alta IF. Med en ro og trygghet i spillet sitt, har 16-åringen gjort midtstopperplassen til hans egen.

Nå ønsker den tyske toppklubben RB Leipzig å kjøpe talentet for over 10 millioner kroner, ifølge Altaposten.

Jonathan Vonheim Norbye er 16 år og har fast plass på A-laget til Alta IF. Foto: André Bendixen / NRK

Har snudd om på filosofien

Vonheim Norbye er en av mange 16- og 17-åringer på Alta IF sin A-lagstrening. Slik var det ikke for få år siden.

– Før var det slik at man tenkte at unge spillere måtte modnes og få erfaringer før de kunne få plass på laget. I mitt hode er det feil. Er du 16 år og god nok, så har du plass på A-laget.

Det sier sportslig leder i Alta IF, Bernt Berg. Han følger entusiastisk med på dagens trening til 2. divisjonsklubben.

Bernt Berg er sportslig leder i Alta IF: – Vi er ikke så opptatt lengre av å hente spillere utenifra. Nå har vi fokus på å rekruttere egne unge spillere. Foto: André Bendixen / NRK

Alta IF er en av mange klubber i breddefotballen som nå bruker langt mer ressurser på å utvikle egne unge spillere.

– Vi har nå heltidsansatte trenere med kompetanse på rekruttering, og som har eget ansvar for de unge spillerne, sier Berg.

Han mener dette legger grunnlaget for en god treningshverdag for de yngste.

– Det er nøkkelen for at de kan lykkes. I tillegg til Jonathan har vi to andre på 16 og 17 år som banker på døra for fast plass på A-laget.

På A-lagstreningen til Alta IF er det mange unge fjes å se: – Nå er vi flere yngre, og da har vi det gøy sammen. Det er en god kultur for utviklinga vår, sier Jonathan Vonheim Norbye. Foto: André Bendixen / NRK

– Vi er inne i en revolusjon

Vonheim Norbye er selv klar på hva klubben hans lykkes med.

– Trenerne her gir meg tillit og trygghet. Da har jeg det gøy, og sparker mer ifra meg på hver eneste trening.

Leder for trener- og spillerutvikling i Norges Fotballforbund, Håkon Grøttland, mener Vonheim Norbye treffer spikeren på hodet.

– Dønn tilstedeværelse på trening er helt avgjørende for å bli en god fotballspiller. Og det får du gjennom trygghet og tillit til trenerne sier Grøttland.

Håkon Grøttland er leder for trener- og spillerutvikling i Norges Fotballforbund. – Det er en veldig spennende tid i Norge nå. Vi begynner å få selvtillit som spillerutviklingsnasjon, sier han. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Der 90-tallet var spillestilens tidsalder med Drillo i spissen, er Norge nå inne i spillerutviklingens tidsalder, ifølge Grøttland.

– Vi er inne i en revolusjon innen spillerutvikling i Norge. Vi har vært i bakleksa før, men i løpet av de siste 10 årene har det skjedd utrolig mye.

Han ser en klar dreining i hvordan klubbene bruker pengene sine.

– Før brukte breddeklubbene alle pengene på A-laget og avdankede fotballspillere. Nå ser vi at de samme klubbene bruker pengene på skolerte trenere med fokus på de yngre årsklassene.

Toppklubber speider etter Norge

Resultatet av et bevisst fokus på spillerutvikling i norske klubber de siste 10 årene, ser vi nå.

Det mener assistenttrener for Norges G16-landslag, Vidar Johnsen.

– Våre aldersbestemte landslag er mer konkurransedyktige og går til sluttspillene i turneringer for både G17 og G19.

Da det norske G16-landslaget deltok i Uefa development tournament nylig, spilte Vonheim Norbye sammen med sin lagkamerat i Alta IF, Teo Emanuel Hindenes Ingilæ.

Teo Emanuel Hindenes Ingilæ, Jonathan Vonheim Norbye og Vidar Johnsen er fornøyde etter at det norske G16-landslaget knuste Tyrkia 5–0 i Uefa development tournament. Foto: Norges Fotballforbund

– De er to talentfulle gutter som har kommet langt i utviklingen. Vi er veldig godt fornøyd med hva de leverte, og det skal de være selv også, sier Johnsen.

Han ser stadig flere speidere fra europeiske toppklubber på kampene for de norske aldersbestemte landslagene.

– Det er mer rift om norske spillere i Europa. Vi ser at europeiske toppklubber nå viser stor interesse for unge norske spillere. Det er en del av pakken for ungguttene, så handler det om å holde beina godt plantet på jorda.

Vidar Johnsen er assistenttrener for det norske G16-landslaget og trenerutvikler i Finnmark fotballkrets. – Norske klubber har flere profesjonelle trenere nå som gir bedre oppfølging i treningshverdagen for de unge spillerne, sier Johnsen. Foto: André Bendixen / NRK

– Viser at det går an

Det er ikke hverdagskost at en klubb i andre divisjon har to spillere på G16-landslaget.

Selv om Hindenes Ingilæ også trener med A-laget til Alta IF, har han ikke fast plass på laget slik Vonheim Norbye har – enda.

– Jeg trener hardt for å spille meg inn i førsteelleveren. Klubben gir meg ekstra oppfølging og legger til rette for meg med blant annet egentrening, sier 16-åringen.

Teo Emanuel Hindenes Ingilæ er en av flere 16- og 17-åringer på Alta IF sin A-lagstrening. Foto: André Bendixen / NRK

Han blir inspirert av at kompisen og lagkameraten kan havne i Bundesligaen til sommeren.

– At han i en så liten klubb som Alta IF har klart å få oppmerksomheten fra en av de største klubbene i verden, viser at det går an for meg også.

Den unge midtbanespilleren imponert over nivået på sine lagkamerater på det aldersbestemte landslaget.

– Jeg tror vi nå er inne i en ny bølge av unge norske spillere, sier Hindenes Ingilæ.