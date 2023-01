– Dette er bare et av mange sikkerhetstiltak. Og tilbakemeldingene fra de ansatte har vært utelukkende positive. Vi vil jo at de skal føle seg trygge på jobb.

Det sier daglig leder i AS Oscar Sundquist, Áigin Bakkehaug.

– Vi skal ikke drive med aktiviteter som er farlige. Dersom noen av de ansatte føler seg utrygge på jobb, er dette noe vi tar tak i før vi går videre, sier Bakkehaug.

Selskapet med base i Sør-Varanger, gjør i disse dager en sikringsjobb for Statkraft på demningen tilknyttet Båtsvatn kraftverk. Kraftverket ligger ved Kobbvatnet i Narvik kommune i Nordland fylke.

Det er på vinteren vannstanden er lavest. Derfor må jobben gjøres nå. Til tross for at rasfaren er stor.

AS Oscar Sundquist er godt fornøyd med oppfølgingen de har fått fra Statkraft og NGI. Foto: Norges Geotekniske Institutt

– Vant til litt vær

Statkraft opplyser at det ved kraftverket finnes flere områder som er brattere enn 30 grader. De mener at entreprenøren trygt kan jobbe med en 50 tonn tung gravemaskin i området, men at det å bevege seg til fots kan være meget farlig.

Akkurat nå har varsom.no farevarsel tre i Narvik-området. Der anbefaler de folk om å unngå terreng som er brattere enn 30 grader.

– Det er en del vær- og rasutfordringer knyttet til prosjektet. Og vi befinner oss 27 kilometer fra nærmeste hus. Men i samarbeid med Statkraft og NGI får vi fortløpende skredvurdering. Det fungerer veldig bra, sier Bakkehaug, og legger til:

– Vi føler oss trygge. Vi er jo fra Nord-Norge og derfor vant til å jobbe når det er mye vær og vind.

Statkraft har etablert mobilnett i området som AS Oscar Sundquist i dag jobber. Det fører til økt sikkerhet for alle som ferdes i området i framtiden. Foto: AS Oscar Sundquist

Får daglige oppdateringer

Sør-Varanger-bedriften har 100 ansatte. 20 av disse utfører arbeid på damprosjektet i Narvik.

Prosjektleder i Statkraft, Abha Dudhraj, skriver i en e-post til NRK at de har fokus på helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Målsettingen er at ingen skal bli skadet på arbeidsplassen.

«Statkraft gjennomfører risikovurdering på alle sine prosjekter før prosjektstart. Skredfaren er kartlagt som en av de største risikoene tilknyttet Båtsvatn-prosjektet», opplyser Dudhraj.

Seniorspesialist i snø- og steinskred i NGI, Christian Jaedicke, har blitt engasjert av Statkraft til å bistå i sikringsarbeidet.

– Det finnes flere steder langs veien og ved demningen hvor det kan gå snøskred, bekrefter Jaedicke.

NGI har gjennomført kartlegging, risikoanalyser og kursing av personell. De gjennomfører i tillegg snøskredvarsling slik at arbeidet kan utføres på et akseptabelt nivå.

– Vi gir entreprenøren daglig oppdatering med treffsannsynlighet for veien og de utsatte områdene ved anlegget. I henhold til denne kan det bli iverksatt ulike tiltak. Som å opprette områder hvor det er forbudt å oppholde seg ved en økning i skredfaren.

AS Oscar Sundquist jobber hele året på dam Båtsvatn. Mørketiden og skredfare stopper ikke prosjektet. Foto: AS Oscar Sundquist

– Vi vet at faren og risikoen er der

Det har den siste tiden vært betydelig snøskredfare i store deler av Nord-Norge. I området hvor arbeidet pågår, har det vært sendt ut flere oransje skredvarsel i vinter. Det betyr at skred kan løsne av seg selv i leområder med fersk fokksnø.

Áigin Bakkehaug forteller at de på bakgrunn av samarbeidet med NGI og Statkraft ikke frykter at deres ansatte står i fare for å bli tatt av snøskred.

Men de er ikke naive.

– Vi vet at faren og risikoen er der, spesielt når det kommer mye snø, sier Bakkehaug.

Sju tips for å unngå snøskred Ekspandér faktaboks 1. Les snøskredvarselet for ditt område. Finn ut kva dei ulike faregradene og skredproblema betyr for di ferdsel i skredterreng. Les også teksten «skredproblem» for kvart varsel. Den gjev meir informasjon enn berre talet. 2. Planlegg turen din heime. Legg opp til tur etter vêr- og snøforhold, og turgruppa sitt erfarings- og kunnskapsnivå. Ved turstart må du også vurdere om lokale snøforhold er annleis enn du forventa. Gjer ei ny vurdering om svaret er ja. 3. Følg med på dei fareteikna på snøskred naturen gjev deg: ferske skred, sprekker i snøoverflata, drønn frå snødekket ved belastning. 4. Ha gode ferdselsrutinar. Viss du må gå i skredutsette område, gjer det éin og éin eller hold god avstand til kvarandre. Stopp eller vent berre stader der du ikkje kan løyse ut skred, og der du ikkje kan bli tatt av skred ovanfrå. Hovudregelen er å unngå ferdsel i skredterreng, altså terreng som er brattare enn 30 grader. 5. Ver i stand til å kjenne igjen snøskredutsett terreng. Kvar kan det gå skred, og kor langt kan skredet gå? 6. Gjer alltid gjennomtenkte vegval. Still deg sjølv spørsmålet «kvifor kan eg ferdast her»? 7. Ha med rett utstyr. Ved ferdsel i nærleiken av skredterreng, må du alltid ha sendar eller mottakar på kroppen, samt søkestand, spade og førstehjelpsutstyr i sekken. Tren på å bruke utstyret før du går på tur. Kjelde: Røde Kors.

Jobber med skredsøker på kroppen

Det er ikke bare innført forebyggende tiltak ved anlegget. De ansatte i AS Oscar Sundquist har også fått opplæring i hva de skal gjøre om det skulle gå et snøskred.

– Mannskapene har vært på kurs for å lære å håndtere denne typen hendelser. Vi har blant annet gått gjennom rutinene og hatt redningsøvelse. Dette for å lære de ansatte hvordan de skal redde noen ut av et snøskred, sier Bakkehaug.

Prosjektleder Abha Dudhraj opplyser videre at de som jobber i området alltid må være utstyrt med sikkerhetsutstyr.

Alle skal ha skredsøker på kroppen. Søkestang og spade må dessuten være nært tilgjengelig.

– Og alt arbeid i skredfarlig terreng stanses når skredfaren er høy. Eller når været gjør det umulig med en eventuell evakuering.

Det er et skredfarlig terreng rundt dam Båtsvatn. De ansatte i AS Oscar Sundquist har fått erfare hvordan det er å søke i området i mørket. Foto: Christian Jaedicke

Flere rehabiliteringsprosjekter

Abha Dudhraj skriver i en e-post til NRK at de for tiden også gjennomfører planlegging av ytterligere rehabiliteringer.

«Vi er i gang med å planlegge rehabilitering av flere av våre damanlegg tilknyttet kraftverk i Røssåga og Rana. Damanleggene våre er gjenstand for løpende revurdering i henhold til Damsikkerhetsforskriften. Og vi planlegger en rehabilitering og oppgradering i tråd med dette»

Daglig leder i AS Oscar Sundquist, Áigin Bakkehaug, forteller at det er få store prosjekter i Øst-Finnmark for tiden. Derfor har de nå omstilt seg og har hele Nord-Norge som sitt nedslagsfelt.

– Vi blir å fortsette med damprosjekter og andre kompliserte prosjekter om de er på tusen eller fem høydemeter. Vi synes dette er artig, sier Áigin Bakkehaug.