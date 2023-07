Jobber dag og natt for å stoppe pukkellaksinvasjon: – Kommer til alle døgnets tider

– Fisken har begynt å røre seg, sier daglig leder i Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening (VJJFF), Vidar Isaksen.

Etter lang tids venting er den beryktede pukkellaksen for alvor på vei opp elva øst i Finnmark.

VJJFF satte opp felle allerede i slutten av juni for å stoppe den uønskede fiskearten. Men Isaksen forklarer at det er først nå at forholdene ligger til rette for at fiskene beveger seg.

– Kombinasjonen av at kulpene fyller seg opp og at det er varmt vær, gjør at fisken beveger seg opp i elva.

Vidar Isaksen i Vestre Jakobselv jeger- og fiskerforening anslår at foreninga tok opp rundt 1300 pukkellaks i løpet av onsdag. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Allerede tatt 8000

Lakseinnrykket merkes ved at det tar mye tid å tømme fella. Mellom fire og seks personer jobber døgnet rundt for å røkte den.

– I går begynte vi klokken ni og holdt på til klokken fire i natt. Vi begynte på nytt rundt klokken halv åtte i dag og de holder fortsatt på, forteller Isaksen.

Han anslår at fellerøkterne tok ut 1300 pukkellaks i løpet av onsdag kveld. Totalt for sesongen har de tatt omtrent 8000 individer. Det er ikke langt under totalen på 10.000 individer som ble tatt i 2021.

– Kommer det mer pukkellaks i år enn før?

– Vi forventer jo et innsig i to eller tre uker til, så det er vanskelig å si hvor vi havner. Men det er ikke noe mindre enn i 2021, det er sikkert.

NRK forklarer Pukkellaksen – hva er viktig å vite? Bla videre Hvor kommer pukkellaksen fra? Pukkellaks hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet. På 1960-tallet begynte pukkellaksen å spre seg til Nord-Norske elver etter utsetting på Kolahalvøya i Russland. I dag blir pukkellaks fanget i hele Norge, helt fra grensa til Russland i nordøst til svenskegrensa i sørøst. Det er likevel i Troms og Finnmark pukkellaksen den er mest tallrik. Pukkellaksens liv Pukkellaksen har en toårig livssyklus, og både hanner og hunner dør etter gyting. Laksen råtner mens den svømmer i elven etter gyting. Fisk som gyter i oddetallsår får dermed avkom som også gyter i oddetallsår. De gyter dermed ikke sammen med fisk som gyter i partallsår. I Norge gyter pukkellaksen primært i august. Hvorfor vil vi ikke ha pukkellaksen? Pukkellaks er en fremmed art som ifølge Artsdatabanken har stort invasjonspotensial, og liten økologisk effekt. I 2023 er det ventet ti ganger så mye pukkellaks som i 2021. At fisken kan bli så tallrik kan påvirke andre fisk og hele økosystem. Ingen vet egentlig hva som skjer om den for alvor etablerer seg i norske lakseelver. I verste fall den kan spre sykdommer, endre hele balansen i elvene og ta maten fra villaksen. Slik ser den ut Både hunnen og hannen har hvit underside, grå-grønnlige sider og relativt store, svarte ovale flekker på rygg, sider og hale. Pukkellaksen kan enkelt kjennes igjen på de svarte flekkene på halefinnen. Slik ser den ut Når gytingen nærmer seg får kjønnsmoden hannfisk får en pukkellignende fasong på ryggen, en markert krok på overkjeven og forlengede kjever. Snittvekten på pukkellaksen er omkring 2 kilo. Forrige kort Neste kort

Snakk om dager

I Sør-Varanger opplever de ikke like stor pågang av pukkellaks som på nordsiden av Varangerfjorden.

Torsdag formiddags røkting ga over 300 pukkellaks i fella i Munkelva. Foto: Øystein Hansen

– Vi vet at det kommer et trøkk på et eller annet tidspunkt. Vi vet bare ikke når, sier prosjektleder i Sør-Varanger jeger- og fiskerforening, Øystein Hansen.

Foreningen har ansvar for tre elver i kommunen. I Karpelva og Klokkerelva, hvor de tidligere har hatt en del pukkellaks, har det ikke kommet noen ennå.

– Men i Munkelva har det seget inn rundt 3200 stykker i løpet av denne perioden. Der siger det inn jevnt og trutt hele tiden.

I 2021 ble det tatt 13.000 pukkellaks i Munkelva og 3000 i Karpelva. Derfor venter Hansen spent på om det skal komme et storinnrykk snart.

Øystein Hansen i Sør-Varanger jeger- og fiskerforening gjetter på at de vil se et storinnrykk av pukkellaks i deres elver om kort tid. Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

– Vi ser at det er stor aktivitet utenfor elvemunningen. Så det kan hende den gjør seg klar til å gå på elva, sier han.

Han tror et væromslag kan føre til mer aktivitet blant fisken. Derfor ser Hansen spent frem mot helga, når det ventes regn.

– Jeg tror det er bare snakk om dager før vi har fult trøkk både i Karpelva og Klokkerelva. For fisken er i fjorden, det vet vi, og den skal opp i elva for å gyte.

Fellevakt gjennom døgnet

– Vi har måttet røkte fella tre til fire ganger i døgnet for å få ut alt. Noen ganger får vi et par hundre pukkellakser på en røkt, sier nestleder i Vest-Finnmark jeger- og fiskeforening, Stig Ole Pedersen.

I Repparfjordelva har de hatt godt med villaks og annen fisk, og fellene må røktes ofte. Foto: Allan Klo / NRK

Han har ansvaret for pukkellaksfella i Repparfjordelva i Hammerfest kommune. Mengden pukkellaks i elva har variert fra dag til dag, men ifølge Pedersen går det i gjennomsnitt opp mellom 100 og 200 individer til dagen.

– Pukkellaksen står ikke og venter. Han kommer til alle døgnets tider. Derfor må vi røkte det når han kommer, slik at det ikke blir for fullt i buret.

Selv om fella fyller seg raskt opp, vurderes også andre tiltak for å stanse pukkellaksen.

– Vi ser at det står mye pukkellaks nedenfor fella. Derfor skal vi se om vi kan få tatt de ut med garn før de kommer helt opp, sier Pedersen.

Isaksen er glad for samarbeidet med Vardøbruket som tar imot pukkellaksen som fanges og lager mat av den. Foto: Hanne Wilhelms / NRK