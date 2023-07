Vil tjene penger på pukkellaksen – tester skånsomt fiske i sjø

– Man har til nå stort sett fanget pukkellaks i elv. Dette prosjektet går ut på å ta den i sjøen, før den går opp i elven.

Det sier forskningssjef hos Havforskningsinstituttet (HI), Svein Løkkeborg. I Bugøyfjord i Øst-Finnmark har han og kolleger testet ut en eksperimentell kilenot med mindre masker som leder fisk inn i en merd.

– Da vil fisken gå helt fritt, akkurat som den gjør i en vanlig oppdrettsmerd. Da kan vi fange pukkellaksen på en skånsom måte, samtidig som vi kan sortere ut annen laksefisk.

Forskningssjef hos Havforskningsinstituttet (HI), Svein Løkkeborg, tror prosjektet kan føre til kommersialisering av pukkellaks. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Pukkellaksen er en god matfisk, før den går opp i elven og begynner gyteprosessen. Denne uttaksmetoden kan føre til at man får masse pukkellaks av høy kvalitet.

Målet er at den spesielle kilenoten med merd innen få år kan brukes kommersielt, slik at man kan utnytte pukkellaksen som en ressurs.

– Målsettingen er å få en ny næring ut av det, samtidig som man bekjemper en uønsket art.

Løkkeborg sier at en kommersialisering av pukkellaksen vil bety mye for kystfiskere og for mottak på land.

NRK forklarer Pukkellaksen – hva er viktig å vite? Bla videre Hvor kommer pukkellaksen fra? Pukkellaks hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet. På 1960-tallet begynte pukkellaksen å spre seg til Nord-Norske elver etter utsetting på Kolahalvøya i Russland. I dag blir pukkellaks fanget i hele Norge, helt fra grensa til Russland i nordøst til svenskegrensa i sørøst. Det er likevel i Troms og Finnmark pukkellaksen den er mest tallrik. Pukkellaksens liv Pukkellaksen har en toårig livssyklus, og både hanner og hunner dør etter gyting. Laksen råtner mens den svømmer i elven etter gyting. Fisk som gyter i oddetallsår får dermed avkom som også gyter i oddetallsår. De gyter dermed ikke sammen med fisk som gyter i partallsår. I Norge gyter pukkellaksen primært i august. Hvorfor vil vi ikke ha pukkellaksen? Pukkellaks er en fremmed art som ifølge Artsdatabanken har stort invasjonspotensial, og liten økologisk effekt. I 2023 er det ventet ti ganger så mye pukkellaks som i 2021. At fisken kan bli så tallrik kan påvirke andre fisk og hele økosystem. Ingen vet egentlig hva som skjer om den for alvor etablerer seg i norske lakseelver. I verste fall den kan spre sykdommer, endre hele balansen i elvene og ta maten fra villaksen. Slik ser den ut Både hunnen og hannen har hvit underside, grå-grønnlige sider og relativt store, svarte ovale flekker på rygg, sider og hale. Pukkellaksen kan enkelt kjennes igjen på de svarte flekkene på halefinnen. Slik ser den ut Når gytingen nærmer seg får kjønnsmoden hannfisk får en pukkellignende fasong på ryggen, en markert krok på overkjeven og forlengede kjever. Snittvekten på pukkellaksen er omkring 2 kilo. Forrige kort Neste kort

Er positiv

Direktør i Tanavassdragets Fiskeriforvaltning, Hans-Erik Varsi, ønsker prosjektet velkommen.

– Det er ikke tvil om at mesteparten av pukkellaksen som kommer om to år må tas ut i sjøen.

I år er det ventet at over en halv million pukkellaks skal gå opp Norges største lakseelv.

– Alt som kommer inn i Tanafjorden vil gå opp i Tanaelven, siden det ikke er åpnet for laksefiske i fjorden.

Løkkeborg sier at hvis man setter kilenoten i nærheten av elver hvor pukkellaksen går opp, vil man kunne ta ut mye laks før den når elven.

Direktør i Tanavassdragets Fiskeriforvaltning, Hans-Erik Varsi, er positiv til prosjektet. Foto: Hanne Wilhelms

– Skaper nye muligheter

Den sjøsamiske næringsorganisasjonen Bivdu har lenge kjempet for at det meste av pukkellaks skal foregå i sjøen, før den svømmer opp i elvene.

Leder Inge Arne Eriksen synes prosjektet til HI er veldig bra. Han tror at kilenoten med merd vil passe bra for mange fiskere.

Man må holde tungen rett i munnen når man skal sette ut en kilenot, men forskerne fra HI fikk det til. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Eriksen tror at en kommersialisering av pukkellaksen vil bety mye for sjølaksefisket.

– Det vil også bety at man kanskje ikke trenger å beskatte den vanlige laksen så hardt. Det skaper helt nye muligheter.

Han mener dog at suksessen av salg av pukkellaks også avhenger av markedsføringen og mottak på land.

– Var ikke fisk

Etter ti dager er prosjektet i Bugøyfjord nå avsluttet. Løkkeborg sier at det ikke gikk like godt som håpet.

– Utstyret fungerte, men det var rett og slett ikke fisk.

Det viste seg at HI hadde fått en gammel lakseplass som ikke har vært i bruk på flere år. Da de skjønte dette var det dessverre for liten tid til å flytte på kilenoten.

Men forskingssjefen har fortsatt håp om prosjektet.

Kilenoten hadde en mindre maskevidde enn vanlig i år, men Løkkeborg sier de må gå enda mindre for å sikre at fisk om sjøørret ikke setter seg fast. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Vi skal gjenta prosjektet et annet sted i Bugøyfjorden til neste år, hvor vi vet at det er fisk. Da forventer vi lite pukkellaks, men vil fokusere på å skånsomt sortere ut annen fisk.

Prosjektet vil også gjennomføres ved neste pukkellaks år, i 2025. Han sier at prinsippet med å gå ned i maskestørrelse og sluse fisken inn i en merd, fungerer bra.

– Jeg har absolutt tro på at konseptet er velegnet for målet.