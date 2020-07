Jan Baalsruds gode hjelper Ottar (90) fikk minnemedalje: – Deler den med dem som ikke er her i dag

– Det er veldig stort. Jeg har lest haugevis av beretninger fra de heroiske innsatser og kamper folk har følt på, og når jeg får beskjed om at jeg er en av dem, må jeg si at jeg blir overrasket.

Slik beskriver Ottar Pedersen på Furuflaten i Lyngen følelsen av å motta regjeringens minnemedalje for sin heltemodige innsats under andre verdenskrig.

Han er i dag blitt 90 år, og sier selv at minnene viskes mer og mer ut. Men minner fra den dagen da det plutselig ramlet inn en ukjent mannsskikkelse i huset i Lyngen i Troms der han bodde med familien sin en vårdag i 1943, er fortsatt krystallklare.

Mannen var tilsølt av blod, og 13 år gamle Ottar fikk ikke vite hvem det var eller hvorfor han var der. Det var det bare de voksne på Grønnvoll gård som fikk vite.

I de senere år har Ottar blitt beskrevet som en av Jan Baalsruds gode hjelpere under flukten fra tyskerne.

Deler medaljen med avdøde venner

Og historien om den norske motstandsmannen Baalsrud har skrevet seg inn i historiebøkene for all tid. Det er også laget flere dokumentarer og filmer, blant annet ble Harald Zwarts "Den 12.mann" fra 2017 svært populær.

Baalsrud var en del av en stor operasjon som hadde som mål å drive sabotasje mot tyske installasjoner. Når det mislyktes, og båten med de tolv sabotørene ble de oppdaget av et tysk fartøy var Jan Baalsrud den eneste som slapp unna. De andre ble drept.

Ottar selv benyttet dagens anledning til å reflektere over den spesielle tiden for over 70 år siden.

– Det var en dyster stemning. Det kjentes helt håpløst ut å få fraktet Baalsrud videre. Han måtte fraktes forbi tyskerne, og lures ut. Ikke var det mørkt om natta lengre i april, minnes han.

Selv om Pedersen er overrasket over hederen, er han stolt over å få være en del av den viktige historien.

– Jeg var ikke alene. Vi var flere sammen om oppdraget. Denne medaljen føler jeg er til hele laget. Dessverre er det ingen av dem som rakk oppleve å få den. De er borte alle sammen.

– Viktig for yngre generasjoners forståelse

Regjeringen innstiftet denne minnemedaljen for fem år siden. Den skal gå til private personer som gjorde en hederlig innsats under krigen.

Til stede under onsdagens markering var blant annet fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker, sjef for HV-16 Jon Ivar Kjellin og ordfører i Lyngen Dan Håvard Johnsen.

– Han er absolutt verdig å få denne medaljen. Ottar gjorde en flott og viktig innsats under krigen med å hjelpe Baalsrud å flykte, sier Vik Aspaker til NRK.

Hun mener det er viktig å hedre de som gjorde en innsats for å vise yngre generasjoner i dag hvilken belastning en krig kan være på det sivile samfunnet.

– Styrken vi har som land og nasjon er summen av det vi som enkeltmennesker bidrar med, også uten å være en del av Forsvaret. Aksjonen som var i Lyngen for 80 år siden er et godt eksempel på det vanlige mennesker kan gjøre i en situasjon med krig, sier Vik Aspaker.

