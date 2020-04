Hvem har originallåta?

The Beatles Mumford & Sons Grateful Dead The Waterboys

Kjærlighetsballaden over alle kjærlighetsballader? Whitney Houston sin versjon - spilt inn til filmen Bodyguard - er en av verdens mest solgte singler. Sangen er uten tvil en låt for de store stemmer, men hvem av disse damene kan signere under som låtskriver?

«I Will Always Love You »

Adele kan vise til et hav av hitlåter og gode plasseringer. Blant annet med låta Make you feel my love. Teksten kan hun derimot ikke skryte på seg å ha skrevet. Hvem står bak mesterverket?

«Make you feel my love»

8/10 «Crying in the rain»

Foto: Nyhetsspiller

Neida. Det er ikke a-ha som opprinnelig har låta. Deres versjon kom i 1990, men originalen allerede på 60-tallet. Hvem fremførte den da?