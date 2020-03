​Hurtigruten stopper de fleste seilingene: – En ekstraordinær krise

Hurtigruten tar ut 14 av 16 skip.

To av skipene skal seile i en spesielt tilrettelagt rute mellom Bodø og Kirkenes, bekrefter Hurtigruten overfor NRK.

Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten sier i en pressemelding at de stanser nesten all virksomhet, og at dette er en tøff tid for selskapet:

– Det er en helt ekstraordinær krise som nå rammer Norge, og den treffer Hurtigruten hardt. Det tvinger frem helt ekstraordinære tiltak:

14 av 16 skip blir midlertidig tatt ut av drift.

Den viktige rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes reduseres til et minimum.

Ytterligere 2.600 ansatte blir permittert.

Ny, spesialtilpasset rute

Det er første gang i nyere tid Hurtigruten midlertidig reduserer virksomhet til et minimum.

Selskapet opplyser at ni av 11 skip som seiler i rutetrafikk mellom Bergen og Kirkenes tas ut av drift til 19. april.

Ni av 11 skip som seiler i rutetrafikk mellom Bergen og Kirkenes tas ut av drift til 19. april. Foto: Therese G. Pisani / NRK

I denne perioden vil selskapet, etter avtale med regjeringen, drive lokaltrafikk med to skip i en spesialtilpasset rute mellom Bodø og Kirkenes.

«Dette gjøres for å ivareta den viktigste gods- og persontrafikken mellom havner i Nord-Norge», skriver selskapet.

Hurtigrutens ekspedisjonscruisevirksomhet i og utenfor norsk farvann stoppes også midlertidig. Her gjelder stansen til og med 28. april.

Ingen smitte

Hurtigruten opplyser at selskapet ikke har hatt mistenkte eller bekreftede smittetilfeller på noen av skipene.

Hurtigruten tar til følge de nødvendige smitteverntiltakene myndighetene har innført.

Flere av havnene har blant annet stengt muligheter for av- og påstigende passasjerer. Lokale og nasjonale karantenebestemmelser, kombinert med andre restriksjoner, gjør også bemanningssituasjonen på skipene svært krevende.

– Dette er en kritisk viktig nasjonal dugnad, som vi støtter fullt ut og bidrar til på alle måter vi kan. Men det rammer også driften vår direkte og indirekte, og tvinger frem disse endringene, sier Skjeldam.

Skjeldam opplyser at Hurtigruten er i løpende dialog med regjeringen om hvordan vi nå ivaretar den aller mest samfunnskritiske delen av tjenestene, som kysten trenger gjennom den verste krisen.

Sikrer ryddig prosess

– Nasjonale og lokale restriksjoner og karantenebestemmelser gjør det nå umulig å opprettholde den daglige rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes, sier konsernsjef Daniel Skjeldam. Foto: Gunn-Mari Eliseussen / NRK

Hurtigruten har den siste uken permittert over 300 ansatte på sine kontorer i Norge og resten av verden, samt i den landbaserte virksomheten på Svalbard.

Når Hurtigruten nå tar store deler av flåten ut av trafikk, blir ytterligere 2600 ansatte permittert, de langt fleste av dem mannskap på skipene.

– Vi har en tett dialog med de tillitsvalgte for å sikre en best mulig prosess. Vi har forståelse for at dette er en krevende situasjon for alle som nå berøres av permitteringene, sier Skjeldam..