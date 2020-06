Hurtigruten med norsk storsatsing: Vil ansette opptil 300 norske sjøfolk

– Vi ser at koronaviruset har gjort at det er et behov for flere seilinger som starter nært hjemstedet til gjestene våre, sier konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam.

– Det er ekstra gledelig at vi, i en tid hvor det har vært mye usikkerhet, kan gå i gang med å ansette opptil 300 norske sjøfolk på disse skipene.

Skipene som settes inn på ekspedisjonscruise, er MS Trollfjord fra Bergen, MS Otto Sverdrup (tidligere MS Finnmarken) fra Hamburg og MS Maud (tidligere MS Midnatsol) fra Dover.

De tre skipene tas ut av den vanlige trafikken på kystruten Bergen-Kirkenes når Hurtigruten skal dele disse rutene med Havila Kystruten fra 2021.

Konsernsjef Daniel Skjeldam sier det er gledelig at de kan gå ut med nyheten om at de trenger enda flere norske sjøfolk i fremtiden. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Skipene skal seile langs norskekysten, med helårlige avganger fra Hamburg, Dover og Bergen.

Skipene vil blant annet jevnlig besøke Stavanger, Træna, Reine, Fjærland og Værlandet, steder som ikke har anløp i dag.

– En positiv nyhet

De tre skipene skal seile under norsk flagg.

– Vi ser positivt på at Hurtigruten skal ansette flere norske sjøfolk, og samtidig ser vi positivt på at de skal seile med norsk flagg på skip i eksplirerfart fra 1.januar 2021, sier forbundsleder i Norsk sjømannsforbund, Johnny Hansen.

Dagens avtale mellom Hurtigruten AS og staten går ut i 2020/21. Departementet lyste i 2017 ut en anbudskonkurranse om ny avtale som gjelder i ti år.

I mars 2018 etter ble det kjent at både Hurtigruten og Havila får kontrakter med staten på kystruten. Hurtigruten skal operere sju skip, mens Havila kommer inn med fire skip.